СДЕЛАЙ «ДОБРОЕ СЕЛФИ» – ПОДАРИ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» запустил флешмоб «Доброе Селфи»

Способ участия:

1) переведите на счёт фонда от 30 до 500 рублей с помощью услуги «Перенос баланса» – *147*суммаперевода#кнопкавызова;

2) сделайте фото с листом бумаги (можете написать от руки), на котором обозначена услуга «Перенос баланса» – *147*суммаперевода#кнопкавызова;

3) опубликуйте своё фото в социальных сетях с хэштегами: #фондашана #доброеселфи;

4)передайте эстафету троим друзьям, отметив их в публикации.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: максимальное количество перевода в сутки – 10 раз. За справками обращаться по тел. 738-88-37.

Участвуя в благотворительном флешмобе, вы делаете великое дело – даёте шанс на здоровое и счастливое будущее нашим детям!

Спасём жизнь Вместе!

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям