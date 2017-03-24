ПАРАЛЛЕЛИ ЕСТЬ. МОЖЕТ БЫТЬ, И НАМ СТОИТ О НИХ ПОДУМАТЬ?

Мнение читателя

В связи с выборами в высший законодательный орган страны, а они у нас еще продолжаются, предстоит второй тур, мне очень хочется познакомить наших избирателей, небезразличных к уровню и качеству Парламента, с любопытным и чрезвычайно интересным историческим опытом весьма успешного и эффективного управления целым государством. Речь идет о народе и стране, история которых имела, на удивление, некие схожести с нашей историей, несмотря на то что мы находимся на весьма далеком расстоянии друг от друга. Это – империя инков, которая была расположена на севере Южной Америки. Ныне на этой территории находится государство Перу. Самоназвание народа – инки – переводится как люди, рождённые Солнцем. Это название произошло, несомненно, по той причине, что инки жили высоко в горах, как бы ближе к Солнцу. Они жили и выживали в этих непростых условиях долгие века.

Этот феномен – название народа – имеет место и в нашей истории. Посмотрите, абхазы известного многочисленного княжеского рода, носящие имя Амрашан. Но это название тоже переводится как рождённые Солнцем. Так называли они себя, конечно же, по той причине, что, как и инки, жили высоко в горах, в местностях Дал, Цабал, Псху, Красная Поляна и т.д. Позже, в силу разных обстоятельств, фамилия трансформировалась и стала звучать как Маршан, Маршания и т.д. Есть еще один очень интересный момент. Вожди инков носили одно и то же имя – Инка. Это собирательное имя, говорящее о том, что его носитель – представитель народа инков. Но ведь и у могущественного древнего абхазского племени айя имя вождя звучало как Айет. Как и у инков, это тоже собирательное имя, олицетворяющее свой народ. Государство инков просуществовало, на удивление, полтысячелетия. Это гигантский срок. В чем же секрет долголетия страны инков, своей историей чем-то схожей с нашей?

Давайте обратим внимание на советы и рекомендации, которые давали инки всем будущим руководителям любого ранга по сохранению и сбережению своего народа и страны. Они придавали первостепенное значение единству и сплочённости своего народа. Инки никогда не обливали грязью своих вождей, правителей страны. После смерти каждый руководитель их государства, служивший верой и правдой своему народу, считался великим человеком, заслуживающим самого глубокого уважения и почитания. Но если какой-либо очередной предводитель народа совершал в период своего правления ошибки, то даже после его наказания за это, после его ухода в мир иной, его непременно причисляли к лику вождей, заслуживающих высокого уважения. Объектом такого же уважения делали и его сподвижников. Но вот главное – руководителем страны мог стать только мужчина с самым высоким уровнем образованности, с глубоким мышлением, честный, энергичный. Этим же принципом руководствовались в стране и при подборе и расстановке кадров на всех уровнях.

Все провинции государства возглавлялись губернаторами, обладающими непререкаемым авторитетом у населения возглавляемой ими территории. Руководители этих территорий вместе с определенными высшими чиновниками и во главе с самим руководителем страны составляли Государственный совет, на заседаниях которого решались самые важные и принципиальные вопросы развития страны и эффективного руководства ею и ее регионами.

В империи инков непреложным правилом было: население всей страны, как коренное, так и все остальное, обязано владеть языком инков. Однако во вновь присоединяемые территории, где население, естественно, не говорило на языке инков, центральная власть не «засылала» для управления своих людей, а привлекала к этой деятельности исключительно представителей местного населения, но со строжайшим контролем их деятельности со стороны центральной власти. И на этих территориях настойчиво насаждались институты и законы центра.

Одновременно инки очень строго следили за тем, чтобы элита империи не разрасталась. Чиновничий аппарат у них был чрезвычайно компактным, сколачивался на основе конкурсного отбора из числа наиболее подготовленных представителей элиты. Многомиллионное население страны весьма успешно и эффективно управлялось лишь несколькими сотнями управленческих кадров.

Главный девиз империи инков, обращенный ко всем гражданам страны, это – «НЕ ЛЕНИСЬ!». Каждый гражданин страны должен был обязательно работать и быть в постоянной готовности участвовать в боевых действиях по защите страны. Руководство государства инков обеспечивало своих граждан работой, условиями для безбедной жизни, а при несении ими обязательной боевой или трудовой службы, государство брало на себя обязанность заботиться об их семьях, обеспечивая их всем необходимым. И за всем этим осуществлялся строжайший контроль со стороны руководства страны за исполнением государством своих обязанностей перед своим народом.

В государстве инков было установлено безусловное главенство закона. Самым главным в этих законах было следующее: уголовные преступления, совершаемые представителями элиты, высшего чиновничьего аппарата наказывались демонстративно намного строже, чем провинность человека из простого народа. И, конечно же, никакого принципа неприкосновенности не существовало ни для кого. Если знатный человек соблазнил чужую жену из своего круга, то наказывали их чрезвычайно строго, показательно казнили обоих, а если согрешили простые люди, то их открыто подвергали показательным пыткам, но не смертельным. Если же преступление совершалось по подсказке другого лица, то наказанию подвергался лишь подстрекатель. Суд всегда карал более умного. Если крестьянин, привлекавшийся к суду за воровство, мог доказать, что на эту кражу его толкнул голод, то наказанию подвергался чиновник, допустивший в своем округе голодание. Если преступление совершал малолетний, то наказывали в обязательном порядке его отца. Строгие, суровые законы государства инков практически не менялись, люди привыкали к этому. Например, законы, принятые 9-м по счету вождём инков, просуществовали без малейших корректив вплоть до прихода в их страну испанских завоевателей, положивших конец существованию легендарной империи инков.

В древние и средние века, когда существовало могущественное абхазское царство на территории многократно превышающей по площади нынешнее, сила и авторитет народа и их руководителей зиждились на строгом выполнении правил и законов, выработанных обществом в предшествующие века. Нарушение установленных законов, касающихся взаимоотношений мужчин и женщин, старых и малых, строго каралось независимо от происхождения преступника. Как схожи правила, господствовавшие в Абхазии и в далеком государстве инков.

Что-то полезное мы можем извлечь из опыта жизни легендарного народа? Есть над чем подумать.

Анатолий ПИЛИЯ, председатель Абхазской ассоциации жертв политических репрессий, заслуженный врач Абхазии, полковник медицинской службы

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Анатолий ПИЛИЯ, председатель Абхазской ассоциации жертв политических репрессий, заслуженный врач Абхазии, полковник медицинской службы