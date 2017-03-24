НА ЗАЩИТУ РОДНОГО НАРОДА

(Протестному письму – 70 лет)

(Окончание. Начало в № 29 )

По определению комиссии экспертов ООН, созданной во исполнение Резолюции 780 (1993) Совета Безопасности, к геноциду приравниваются умышленное убийство руководства группы – политические и административные руководители, религиозные деятели, представители интеллигенции. (S) 1994 (674, пункт 94). Именно с ликвидацией подавляющей части неугодной для руководства Грузии категории людей, в Абхазии были созданы условия для искоренения абхазского языка, культуры, национального самосознания, т.е. для совершения полномасштабной ликвидации нации. По Р. Лемкину, давшему определение термину «геноцид» и включившему его в лексикон международной юриспруденции, «в целом геноцид не обязательно означает моментальное уничтожение нации… Он скорее предполагает координационный план действий, направленный на разрушение основ существования национальных групп, составные части такого плана – уничтожение политических и общественных институтов, культуры, языка, национального самосознания, религии».

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, давая на основании международного права политико-правовую оценку вышеназванным фактам и событиям в Абхазии, в своем Постановлении от 15 октября 1997 года, №464-с-XIII «Об осуждении геноцида и других репрессивных мер против абхазского народа и представителей других народов, проживающих в Абхазии, властями Грузинской Демократической Республики и Советской Грузии и преодоления их последствий» констатировал: «Признать актами геноцида абхазов тягчайшие преступления против человечности, совершенные властями Грузинской ССР в 30 – 40-е гг. в Абхазии – уничтожение политического руководства Абхазии, национальной интеллигенции, передового крестьянства, перевод абхазского алфавита на грузинскую графику, закрытие абхазских школ, прекращение радиовещания на абхазском языке, переименование географических названий, фальсификацию истории Абхазии, искусственное изменение демографической ситуации в Абхазии» (пункт 3). (Газ. «Республика Абхазия», 29-30 октября 1997 г.).

В связи со смертью Сталина грузинским шовинистам не удалось завершить полную ассимиляцию абхазов, за исключением самурзаканцев, большинство которых безвозвратно были включены в состав грузинской нации. Тем не менее, политика грузинизации абхазов продолжалась вплоть до развала СССР, что особенно выражалось в экспансии грузин в Абхазию и притеснении национальной культуры коренного народа. Нет сомнения, что мужественный поступок авторов протестного письма 1947 года постоянно вдохновлял грядущие поколения абхазов – борцов национально-освободительного движения абхазского народа. Вспомним события 1957, 1964, 1967, 1978 – 1980, 1989 гг.

С развалом Советского Союза власти независимой Грузии решили путем военной силы «приучить» абхазов, противостоящих политике грузинизации, и путем полного их истребления раз и навсегда решить «абхазскую проблему». Уроки истории требуют всестороннего осмысления.

На современном этапе строительства независимого Абхазского государства вновь актуальной остается проблема сохранения и упрочения этнической идентичности абхазского народа – государствообразующей нации Республики Абхазия. История подсказывает, что на протяжении длительного времени радикальные изменения в этнодемографической структуре Абхазии, репрессивные, ассимиляционные и иные насильственные действия создавали критические условия для физического и этнокультурного выживания абхазов. Вопросы относительно того, кто проживает сегодня в Абхазии, какова этническая структура населения страны, какие языковые и этнокультурные процессы преобладают, актуальны. И в зависимости от ответов на них будет определяться судьба Абхазского государства и его коренного народа.

Именно с учетом этих и других судьбоносных требований в государстве должны приниматься законы и подзаконные акты, утверждаться программы и проекты, заключаться межгосударственные договоры и соглашения. Позволю себе сказать, что, к сожалению, сегодня не все решения абхазских властей отвечают этим требованиям. Для примера приведу такие факты. Буквально на днях Парламентом Республики Абхазия было принято Постановление о переименовании села Арсаул в Приморское. А с 1 января нынешнего года вступили в силу законы «Об особых экономических зонах» и «О приватизации республиканской и муниципальной собственности». Из-за ограничения времени нет возможности раскрывать скобки. Однако можно твердо сказать, что если не будут отменены эти решения, то они способны нанести непоправимый урон абхазскому народу и государственному суверенитету Абхазии.

На мой взгляд, учитывая критические события 70-летней давности, жизненно важно разработать собственную модель национальной экономики Абхазии; принимать новые законы и программы по иммиграционной политике и оптимизации демографических процессов, включая репатриацию; реформировать среднюю, среднетехническую и высшую образовательную систему для предоставления доступных и качественных знаний на абхазском языке; создавать высококвалифицированные научные, научно-популярные труды, документальные и художественные произведения об истории, культуре и искусстве нашего народа и т.д. Все эти и другие мероприятия должны стать практической базой для повышения национального самосознания абхазов и одновременно непреодолимым препятствием, защищающим народ от процессов глобализации и ассимиляции.

Претворение в жизнь этих и ряда других безотлагательных мер приведёт к тому, что абхазский этнос, перенесший массовую депортацию и колонизацию в прошлые века, трагические годы сталинского тоталитаризма, войну Грузии против Абхазии в конце XX столетия, сегодня в условиях государственной независимости Апсны возродится и займет достойное место в сообществе народов мира.

Т. А. АЧУГБА, ведущий научный сотрудник АбИГИ, профессор АГУ, академик АНА

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Т. А. АЧУГБА, ведущий научный сотрудник АбИГИ, профессор АГУ, академик АНА