ДИАНА ШАМБА: «НИЧТО НЕ ПОТЕРЯНО. ГОВОРИТЕ ДОМА НА РОДНОМ АБХАЗСКОМ...»

Беседа о судьбе языка

«Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек». Каждый, наверное, не раз слышал это высказывание Антона Павловича Чехова. Я согласна с ним. И особенно он актуален в наш информационный век, когда многие стараются изучать иностранные языки. А тот, кто знает языки, тот и информацией владеет, и больше образован, духовно развит. Но сейчас я не об иностранных языках, а о нашем «великом и могучем» абхазском (так говорил Тургенев о русском языке, но я думаю, что эти слова можно применить и к любому другому языку). Точнее, о проблеме абхазского языка, которая в нашей стране все больше и больше приобретает остроту.

Но прежде я хотела бы рассказать о недавнем случае. Как-то мы с подругами решили общаться друг с другом исключительно на абхазском (думаю, многие так пробовали). Признаюсь, продержались недолго! Но к нам с удивлением обратилась знакомая:

– Никогда не подумала бы, что вы знаете абхазский!

– Конечно, знаем, – удивились и мы, – ведь мы абхазки!

– Но я раньше не слышала, чтобы вы говорили на своем родном языке. Очень приятно, что вы его знаете. Чаще говорите на нем. Это дорогого стоит! – напутствовала она.

В наше время и такое бывает, что знание абхазского языка вызывает удивление. Слова этой женщины мы взяли на вооружение (поэтому я сейчас и пишу о проблеме абхазского языка). А тот случай нас сильно расстроил, ведь мы хоть и знаем свой язык, а все же говорим на нем не так часто. Я, например, дома с родными говорю в основном на абхазском, а вот уже за пределами родного дома мне легче общаться на языке, который в нашем обществе доминирует. И это несмотря на то, что развитию абхазского языка уделяется большое внимание: выпускается литература (для детей и взрослых, в том числе и для русскоязычного населения), создаются словари, разрабатываются различные методики. Большую работу проводил и Государственный фонд развития абхазского языка, реорганизованный недавно путем присоединения его к Государственному комитету по языковой политике. Но проблемы остаются, и немалые.

Учеными доказано, что у таких малых народов, как абхазы, языки под воздействием глобальных информационных потоков могут исчезнуть. К таким языкам относят и абхазский. С тревогой об этом не раз высказывалась наша общественность. Абхазский язык, действительно, может исчезнуть? Что делается для того, чтобы не только в селах, но и в городах звучала абхазская речь? С этими вопросами я обратилась к эксперту по абхазскому языку, филологу Диане Шамба, которая уже около 30 лет занимается проблемой абхазского языка, разрабатывает методики для тех, кто хотел бы выучить свой родной язык.

По словам Дианы, проблема языка существует не только в Абхазии, но и во всем мире.

– Вообще во все времена языки менялись, разделялись, поглощались другими языками, исчезали, – делится она, – это естественный процесс. Однако в наши дни исчезновение языков приобрело беспрецедентные масштабы. По оценкам ЮНЕСКО, из 6 000 существующих в современном мире языков более 2 500 находятся под угрозой исчезновения, и этот процесс ускоряется. По некоторым прогнозам, к концу XXI века, если не будут предприняты эффективные меры, может остаться не менее 10 % из ныне существующих языков.

– Не могу сказать, что у абхазского языка катастрофическое положение, как часто говорят в нашем обществе, – продолжает Диана, – мы развиваем его. На основном государственном языке проходит обучение в наших школах и вузах, ученые защищают диссертации, абитуриенты при поступлении проходят собеседование, на всех факультетах АГУ студенты обязательно сдают госэкзамен. И это еще не полный список того, где абхазский язык используется. Конечно, есть опасения, что мы можем потерять наш язык, в основном, когда дети не говорят на нем. А у нас, к сожалению, в семьях, особенно городских, с детьми не общаются на родном языке. А дети – наше будущее. Они должны говорить на абхазском, чтобы и грядущие поколения его знали. Эксперт абхазского языка Диана Шамба считает, что именно на плечах семьи лежит большая ответственность за то, чтобы ребенок говорил на родном языке. Если в семье хотя бы один человек будет с ребенком на абхазском общаться, то есть большая вероятность, что он его выучит. Необходимо, чтобы ребенок с самого детства слышал абхазскую речь. Важно также, чтобы с ним не только говорили на абхазском, но и читали ему абхазские сказки, давали смотреть мультфильмы на абхазском, а также воспитывали в традициях и духе Апсуара.

– А как быть в тех случаях, когда в семье никто не владеет абхазским? – интересуюсь я.

– У нас есть специальные программы для детских садов, но программ для родителей, не владеющих абхазским, пока нет, – пожимает плечами Диана, – но они необходимы. Можно, например, выпустить DVD-диски с пятиминутными роликами, в которых какой-нибудь мультипликационный персонаж, выполняющий ежедневные действия (ест или же играет), говорил бы на абхазском (например, я играю, я ем – сара сыхъмаруеит, сара акрысфоит). Молодая мама, не знающая абхазского языка, могла бы сама заниматься с ребенком. Например, заранее посмотреть видео и выучить эти слова и выражения.

Диана считает, что необходимо также создавать разговорные клубы, куда могли бы приходить мамы вместе со своими детьми и в интерактивной форме обучаться абхазскому языку. Этими вопросами должны заниматься не только специалисты, но и общественность.

– Над этим нужно работать, – продолжает она, – а разговорные клубы были бы востребованы, ведь они популярны во всем мире. И знаете, у нас многие знают язык, но у них есть внутренний барьер, который мешает им общаться на абхазском.

Заговорили мы с Дианой и о представителях молодого поколения Абхазии. Есть мнение, что наша молодежь не любит разговаривать на абхазском. Есть ли у нее самой какие-нибудь наблюдения на этот счет?

Диана не согласна с таким мнением:

– Я вижу, что молодежь хочет знать свой язык, изучать Апсуара, а также следовать многим красивым абхазским традициям, которые ни в коем случае нам нельзя терять.

И об этом она говорит со знанием дела, потому что сама уже не первый год работает среди молодежи. Ведь она, ко всему прочему, преподает абхазский язык студентам многих факультетов Абхазского госуниверситета.

– И у них должны быть примеры для подражания, – считает она. – Ведь бывает, что представителям молодого поколения не с кого брать пример. Раньше не было необходимости обучаться Апсуара и языку. Молодежь этому училась у старших, да и в семьях между собой общались исключительно на абхазском. Но вы не думайте, что я хочу сказать, что таких примеров сегодня совсем нет. Они есть, но их мало, и они не на виду. И знаете, ко мне часто обращаются студенты и просят провести одну или две лекции для того, чтобы понимать, как вести себя на похоронах и свадьбах, их интересуют также тосты, которые произносят на абхазском застолье. Если такая необходимость есть у молодых, значит, они дома и в своем окружении не получают всего этого. Сегодня в обществе есть потребность учиться языку, Апсуара. Необходимо создавать общества (клубы), в которых они могли бы получать все эти знания. И туда можно было бы приглашать людей, которые интересно могли бы рассказать об абхазских традициях, обычаях. Многие в городе были бы рады проводить народные праздники, такие как «Ахъажъкыра», «Ажьырныщъа», но не знают, как их справлять. Не у всех есть возможность выезжать в села и проводить их там. «Ахъажъкыра» можно было бы справлять широко и зрелищно, например, как Масленицу в России.

Моя собеседница считает, что неоценимую услугу в обучении языку могли бы оказать и языковые курсы (обязательно бесплатные!). Диана думает, что они должны быть разными и проводиться по уровню знаний (элементарный, базовый, профессиональный) во всех учреждениях Абхазии.

– Кто-то будет учить его с нуля, а кто-то, может быть, и знает язык, но хотел бы поработать над своим произношением или же увеличить свой лексический запас, – говорит специалист. – Кстати, методик, программ и учебников тоже должно быть много, чтобы у педагога был выбор.

Так мы подошли и к вопросу издания книг для детей на абхазском языке. Немало детских книг на родном языке издано в бывшем Государственном фонде развития абхазского языка, но их тоже недостаточно. Они должны быть яркими и интересными, с учетом возраста детей.

Диана считает, что должны быть пересмотрены тексты школьных учебников по абхазскому языку и литературы. Они должны быть доступными для ребенка, чтобы он не мучился над ними, а учился с удовольствием. Нельзя также обучать языку как филологической науке, нужно учить так, чтобы ребенок смог потом говорить на нем. Это основное предназначение занятий по абхазскому языку в школах, где изучают его как второй язык. Для этого необходимо проводить занятия по интерактивным методикам. Больше диалогов, ролевых игр, то есть ребенок должен непосредственно участвовать в них и говорить на языке. При правильной методике язык можно выучить, хоть он и сложный.

– А какие сегодня есть методические разработки для обучения языку?

– Вообще современные, самые востребованные и эффективные методики для обучения языкам – коммуникативно-интерактивные. И сегодня многие специалисты абхазского языка работают над такими методиками. Одна из них – «Щаицъажъалап а8сышъала» («Поговорим на абхазском»). Получила одобрительные отзывы и пользуется успехом среди тех, кто изучает абхазский, и интерактивная программа «Абхазский язык (1ур.)» для абхазской диаспоры. Она есть во многих школах, и дети по ней уже обучаются языку. Сейчас мы работаем над выпуском ее второй части. Есть также разработка учебно-методического комплекса для разных уровней владения абхазским языком (учебник с CD-диском, Ажиба А.Ш., Шинкуба А.Ш.), разговорный аудиокурс «Абхазский в диалогах (учебное пособие с CD-диском Какоба И.Г., Шинкуба А.Ш.), «Наиболее употребительные глаголы абазинских и абхазских языков» (учебное пособие Шамба Д.В., Шинкуба А.Ш., Ажиба А.Ш.). А вот для самых маленьких наша творческая группа, в которую входят и художники, и специалисты по компьютерной графике, работает над книгой «Говорящая азбука» (Шамба Д., Бигвава К., Бигвава М., Хашиг Б.), которая поможет детям легко осваивать абхазский алфавит. Для каждой буквы алфавита мы подобрали три слова, благодаря которым в разных позициях рассматривается звук. К ним подобраны понятные и красочные изображения. Цель этих рисунков – соединить незнакомые слова с понятием. К ним были выбраны небольшие стихи для того, чтобы ребенок вслушивался в интонацию. А она на самом деле и является самой главной в освоении языка. Азбука современная, и ее можно слушать на всех современных носителях: планшетах, айфонах, айпадах. Как еще привить интерес детей к языку? Если они увидят, что это просто, интересно, современно, я думаю, что они больше будут заинтересованы в обучении. Хочется также отметить, что часть этих программ была разработана в рамках проекта абхазо-абазинского объединения «Алашара» под руководством Мусы Экзекова.

– Как вы считаете, какие нам нужны первые шаги для развития государственного языка?

– В первую очередь нам необходимо подобрать 500 слов и словосочетаний абхазского языка и разместить их в открытом доступе, издать бесплатные брошюры. Почему 500 слов и словосочетаний? Любой язык обладает богатой лексикой, но всегда есть некий минимум, который следует освоить с самого начала. 90 % слов, которые мы используем во время разговора, не превышает 300 – 400 слов. Но они должны быть освоены и доведены до автоматизма. Можно также объявить открытый конкурс на лучшую методику обучения. А как вам идея, чтобы в госучреждениях, в общественном транспорте и на остановках размещать список часто употребляемых слов и словосочетаний на абхазском языке. Думаю, тоже интересно. Еще можно было бы повысить зарплату сотрудникам, владеющим государственным языком. Многое, конечно, можно делать.

– Как все-таки добиться того, чтобы наш язык стал модным и популярным? – задаю Диане свой последний вопрос, который я оставила, как говорится, на закуску. Она считает, что необходимо в первую очередь работать над имиджем абхазского языка. Эта работа практически нигде не ведется. По ее мнению, при центре изучения абхазского языка или где-то еще должно быть отделение, которое работало бы над формированием его позитивного имиджа. Оттого, что мы говорим о проблеме абхазского языка, ничего не изменится. Нужно проводить мероприятия, где молодые, успешные, образованные, интеллектуально развитые люди говорили бы на абхазском. Вот тогда за ними потянутся и другие.

– Для того чтобы заинтересовать людей в изучении абхазского языка, нужно вызвать у них интерес. Поэтому многое зависит и от педагога, – продолжает Диана. – Почему в школе часто ребенок один предмет любит больше другого? Потому что ему нравится педагог, нравится, как он преподает. А преподаватель абхазского языка, я считаю, должен владеть современными технологиями, должен быть высокообразованным и проводить занятия по современным методикам. Для этого он постоянно должен учиться, развиваться. Необходимо, чтобы он постоянно проходил тренинги, курсы для повышения квалификации. То есть нам нужно заниматься подготовкой педагогов. Необходимо также приглашать специалистов из-за рубежа – известных людей, с интересными методиками. Все это недешево, но имело бы хорошие результаты. Для этого нам нужны социальные ролики, статьи и передачи, которые смогли бы сформировать позитивный имидж абхазского языка и изменить наше отношение к нему.

Очень многое зависит и от средств массовой информации. Они способны формировать мнение. И абхазский язык здесь должен звучать чаще.

– Главное – язык должен быть востребованным! – сказала она в конце нашей беседы. – Если родители и дети будут знать, что язык нужен, например, при поступлении или же при приеме на работу, то его обязательно станут учить. Необходимо также расширять область применения абхазского языка, сделать его необходимым во всех сферах нашей жизни. Я считаю, что абхазский язык должен стать языком нашей столицы. Тогда он обязательно станет престижным. А в селах нужно улучшать условия жизни, чтобы люди не переезжали в столицу. В селах наши корни, без которых мы не можем развиваться. Язык там должен развиваться и сохраниться. Надо думать, как все это сделать. И молодые люди могли бы помочь нам, предлагать различные проекты. Мы будем рады сотрудничеству.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы обратиться ко всем родителям. Не создавайте проблем своим детям. Обучайте их языку с самого раннего возраста. Не отнимайте у них их родной абхазский язык. Во всем мире считается, что родной язык – тот, на котором ребенок заговорил. Не меняйте им мышление. Ведь язык и мышление взаимосвязаны. Мы хотим, чтобы люди уважительно относились к нашим традициям и обычаям. Они обязательно должны знать, что в языке наша сила и наша духовность.

Нам необходимо серьезнее взяться за наш государственный язык, тогда обязательно к нему будет совершенно другое отношение, – сказала в заключение Диана Шамба. – Я очень сильно верю в это и надеюсь, что положение абхазского языка улучшится. Хочется также сказать, что у нас хорошая молодежь, которая действительно болеет душой за свой родной абхазский язык. А это означает, что ничего не потеряно! Еще многое можно изменить!

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

P.S. Нашим читателям, не знающим абхазского языка, но желающим его выучить, мы подобрали несколько наиболее часто встречающихся слов и выражений. Здравствуйте на абхазском языке – мшыбзиа6ъа, доброе утро – шьыжьбзиа! Добрый день! – мшыбзиа! Добрый вечер! – хълыбзиа! До свидания! – бзиала! Сегодня – иахьа, где вы живете? – шъара шъабанхои? Как вас зовут? – шъара ишъыхьёи? Учите и наслаждайтесь!

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ