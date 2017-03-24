ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках внезапной проверки боевой готовности войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника общей площадью более 10 тыс. кв.м.

На полигоне Нагвалоу для обеспечения преодоления имитированных минных полей колоннами военной техники саперы соединения применили специальный заряд разминирования, так называемый «Змей Горыныч», способный одним залпом проделать во взрывных препятствиях проход длиной до 200 м.

Кроме того, для снижения взрывной опасности в ходе перемещения колонн боевой техники военнослужащие применяли современные средства обнаружения и защиты – искатель взрывных устройств «Коршун», миноискатель ИМПС и защитные костюмы сапера «Сокол».

Также в ходе мероприятий внезапной проверки инженеры соединения в кратчайшие сроки возвели фортификационные сооружения для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

В полевых занятиях задействованы около 100 военнослужащих инженерно-саперного подразделения и до 30 единиц штатной специальной техники, в т.ч. инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72, быстроходные траншейные машины БТМ и котлованные машины МДК.

Пресс-служба Южного военного округа

Также в ходе мероприятий внезапной проверки инженеры соединения в кратчайшие сроки возвели фортификационные сооружения для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

В полевых занятиях задействованы около 100 военнослужащих инженерно-саперного подразделения и до 30 единиц штатной специальной техники, в т.ч. инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72, быстроходные траншейные машины БТМ и котлованные машины МДК.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа