ПАТРИОТ АБХАЗИИ ИЗ ЧЕЧНИ

Наши братья

Председатель Союза абхазских добровольцев Чеченской Республики Гелани Хасбулаевич Хабибулаев – отец пятерых детей, кавалер абхазской правительственной награды – боевой медали «За отвагу», студент 4-го курса юридического факультета АГУ, член политсовета Народной партии Абхазии, в скромном офисе которой он на сей раз и остановился. У него здесь в Абхазии много друзей. Каждый его приезд в давно ставшую для него родной Абхазию насыщен многочисленными полезными встречами. Так же было и во время недавней очередной командировки. Это и чеченские, осетинские, кабардинские и другие добровольцы, и генералы Вячеслав Эшба и Закан Нанба, и главы Гагрского, Очамчырского и Галского районов Виталий Бганба, Хрипс Джопуа, Тимур Надарая и многие другие.

В предыдущий раз, в январе 2017 г., Гелани на своей машине «Волге» приехал с подарком лидеру партии Якубу Лакоба от даргинского друга Якуба Васильевича, начальника полиции столицы братского Дагестана – Махачкалы, доблестного полковника Нур Магомеда Вазировича Муртузалиева. В качестве подарка – щенок кавказской овчарки с завидной родословной, для охраны офиса партии. И лидер партии сразу же дал ему старинную абхазскую кличку «Дамшъ» – «Бесстрашный».

На сей раз главной целью приезда Гелани было продвижение важного для возглавляемого им Союза проекта. Он связан с арендой на льготных условиях (с правом первоочередного пролонгирования договора) выделенного два года назад Союзу добровольцев земельного участка плодородной земли в Галском районе (60 га). Землю в аренду получил и Союз абхазских добровольцев Республики Северная Осетия – Алания. Это может быть хорошим подспорьем для названных организаций.

Справедливости ради следует отметить, что в этом большая заслуга Главы Администрации этого района, кавалера ордена Леона Тимура Надарая, для которого понятие боевого братства – не пустой звук. Но если наши осетинские братья после двух лет поисков нашли, наконец, спонсора для финансирования этого пректа и эффективного использования земли, то чеченским нашим братьям это еще предстоит. Но энергичность, напористость, рассудительность и другие положительные качества Гелани, надеемся, дадут свои результаты, и тогда участок галской земли в древнем и живописном абхазском селе Ряпе дождётся трудолюбивых чеченских и других земледельцев из числа добровольцев – граждан РА, проживающих в Абхазии. Мы искренне желаем Гелани и возглавляемой им организации успехов и процветания.

Елена ГАЙКАЛОВА, Член политсовета НПА

P.S. Как считают некоторые мои однопартийцы, поднятая нами тема, несомненно, должна иметь продолжение.

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Елена ГАЙКАЛОВА, Член политсовета НПА