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24.03.2017
Номер: 30
Выпуск: 3491
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Тепло вспоминаю нашу декабрьскую встречу в Москве. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы по укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией.
От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Президент РФ В. ПУТИН
Номер: 30
Выпуск: 3491
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА