ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Тепло вспоминаю нашу декабрьскую встречу в Москве. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы по укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Президент РФ В. ПУТИН

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА