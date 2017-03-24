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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА 24.03.2017

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш вклад в развитие дружественных и добрососедских российско-абхазских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных инвестиционных проектов отвечают интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности.

Председатель Правительства РФ Д.МЕДВЕДЕВ


Номер:  30
Выпуск:  3491
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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