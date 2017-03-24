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24.03.2017
Номер: 30
Выпуск: 3491
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.
Хотел бы отметить Ваш вклад в развитие дружественных и добрососедских российско-абхазских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных инвестиционных проектов отвечают интересам двух стран.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности.
Председатель Правительства РФ Д.МЕДВЕДЕВ
Номер: 30
Выпуск: 3491
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА