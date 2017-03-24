ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РА

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш вклад в развитие дружественных и добрососедских российско-абхазских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных инвестиционных проектов отвечают интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности.

Председатель Правительства РФ Д.МЕДВЕДЕВ

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА