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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РА
В этот день, уважаемый Рауль Джумкович, примите сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, личного счастья и многих лет плодотворной деятельности на благо Республики Абхазия.
Глава КБР Ю.КОКОВ
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От имени приднестровского народа и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Убежден, что Ваш богатый опыт, глубокие знания, профессионализм в сочетании с высокими качествами будут востребованы многие годы. Пусть Ваша жизнь будет наполнена плодотворным трудом на благо родной земли, поддержкой всех граждан республики в реализации стратегических планов развития Абхазии.
Выражаю надежду на продолжение укрепления дружественных взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Абхазия, открытие новых граней сотрудничества.
Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.
Президент ПМР В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
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Поздравления поступили от:
Посла РФ в РА С.Григорьева;
начальника Пограничного управления ФСБ РФ в РА Д.Юдина;
министра РФ по делам Северного Кавказа Л.Кузнецова;
заместителя секретаря СБ РФ Р.Нургалиева;
председателя правления Ассоциации Абазинских общественных организаций «Апсадгьыл» М.Экзекова;
председателя Правительства ЧР Р.Эдельгериева;
председателя Верховного Совета ПМР А.Шурба.
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Президента РА поздравили: Председатель Народного Совета ЛНР В.Дегтяренко; Глава Администрации (Губернатор) Краснодарского края В.Кондратьев; заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края, атаман Кубанского Казачьего войска Н.Долуда; заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края А.Минькова; командующий войсками ЮВО, генерал-полковник А.Дворников; Губернатор Брянской области А.Богомаз; официальный представитель ПМР в РА Г.Купалба; Председатель общественной организации «Союз граждан России» А.Никульников; директор Московского бюро по правам человека, член совета при Президенте РФ А.Брод.
Поздравления на имя Президента РА поступили от глав министерств и ведомств республики, председателей партий Республики Абхазия и представителей средств массовой информации, председателя правления РОО Московской абхазской диаспоры Б.Агрба, президента Федерации футбола Абхазии Д.Кварацхелия.
Номер: 30
Выпуск: 3491
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА