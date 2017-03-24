ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РА

В этот день, уважаемый Рауль Джумкович, примите сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, личного счастья и многих лет плодотворной деятельности на благо Республики Абхазия.

Глава КБР Ю.КОКОВ

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От имени приднестровского народа и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Убежден, что Ваш богатый опыт, глубокие знания, профессионализм в сочетании с высокими качествами будут востребованы многие годы. Пусть Ваша жизнь будет наполнена плодотворным трудом на благо родной земли, поддержкой всех граждан республики в реализации стратегических планов развития Абхазии.

Выражаю надежду на продолжение укрепления дружественных взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Абхазия, открытие новых граней сотрудничества.

Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

Президент ПМР В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

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Поздравления поступили от:

Посла РФ в РА С.Григорьева;

начальника Пограничного управления ФСБ РФ в РА Д.Юдина;

министра РФ по делам Северного Кавказа Л.Кузнецова;

заместителя секретаря СБ РФ Р.Нургалиева;

председателя правления Ассоциации Абазинских общественных организаций «Апсадгьыл» М.Экзекова;

председателя Правительства ЧР Р.Эдельгериева;

председателя Верховного Совета ПМР А.Шурба.

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Президента РА поздравили: Председатель Народного Совета ЛНР В.Дегтяренко; Глава Администрации (Губернатор) Краснодарского края В.Кондратьев; заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края, атаман Кубанского Казачьего войска Н.Долуда; заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края А.Минькова; командующий войсками ЮВО, генерал-полковник А.Дворников; Губернатор Брянской области А.Богомаз; официальный представитель ПМР в РА Г.Купалба; Председатель общественной организации «Союз граждан России» А.Никульников; директор Московского бюро по правам человека, член совета при Президенте РФ А.Брод.

Поздравления на имя Президента РА поступили от глав министерств и ведомств республики, председателей партий Республики Абхазия и представителей средств массовой информации, председателя правления РОО Московской абхазской диаспоры Б.Агрба, президента Федерации футбола Абхазии Д.Кварацхелия.

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА