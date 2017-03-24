Тамаз Гогия: «Какое бы решение не принял ЦИК, любой человек имеет право на обжалование»

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Накануне повторного голосования по выборам депутатов в Парламент РА на площадке пресс-центра Абхазского государственного телевидения состоялась пресс-конференция председателя и пресс-секретаря ЦИК Тамаза Гогия и Елены Лабахуа. Представители СМИ интересовались ходом первого голосования и готовностью ЦИК ко второму туру выборов. Глава ЦИК подчеркнул, что глобальных изменений ожидать не следует, так как работа ведётся в соответствии с действующим законодательством. При повторном голосовании победит тот кандидат, который наберёт большее число голосов от числа проголосовавших. Во втором туре голосования международные наблюдатели принимать участие не будут. Тамаз Гогия отметил, что, к сожалению, после первого тура выборов жалобы в ЦИК поступают, но в основном устные. Телефонные звонки с претензиями расцениваются как анонимные. Такие жалобы ЦИК не рассматривает.

– Мы предлагаем всем, кто имеет какие-либо претензии к проведению выборов, направлять их в соответствующую инстанцию в письменном виде, действовать в соответствии с законодательно-нормативными актами, – сказал Т.Гогия. – ЦИК не является силовым органом, который определяет санкции в отношении кого-либо. Мы рассматриваем поступившие к нам жалобы и в случае, если данное обращение влияет на ход голосования, направляем его в прокуратуру или в суд. Однако такого рода жалоб в ЦИК не поступало. Были жалобы, которые поступали в ЦИК, но были отклонены ввиду малой значимости указанных нарушений. Граждане должны знать, что какое бы решение не принял ЦИК, любой человек имеет право на обжалование. Если суд опровергнет наше решение, мы в обязательном порядке выполним постановление суда.

Журналисты поинтересовались актуальной темой голосования – испорченными бюллетенями. Тамаз Гогия пояснил, что полностью анализировать бракованные бюллетени на данный момент ЦИК не имеет права, так как все материалы, поступившие в ЦИК, опечатаны, и доступ к бюллетеням может быть произведен только по истечении срока обжалования любого решения. Он также разъяснил правила заполнения бюллетеня:

– Испорченным бюллетень считается, если все указанные в нем кандидаты зачеркнуты или два кандидата не зачеркнуты, или ни один из кандидатов не вычеркнут.

Пресс-секретарь, член ЦИК Елена Лабахуа озвучила сравнительные статистические данные парламентских выборов 2012 и 2017 годов. Выяснилось, что в 2017 году явка избирателей значительно увеличилась. В 2012 году самый большой процент проголосовавших на участке составлял 60%, и таких округов было 4. А на сегодняшний день самый большой процент составляет 70%, и таких округов – 6. Общий процент проголосовавших – 54% от общего количества избирателей, принявших участие в выборах депутатов Парламента РА. По сравнению с 2012 годом в 2017 году число проголосовавших избирателей увеличилось на 8 050 человек.

Елена Лабахуа напомнила даты повторного голосования:

– Перевыборы в одном из округов состоятся 14 мая. Регистрация политических партий и инициативных групп будет проводиться с 25 марта по 14 апреля. Далее до 4 мая состоится регистрация кандидатов. В течение 10 дней после подачи документов ЦИК принимает решение о регистрации или не регистрации кандидата, в соответствии с документами, которые будут представлены.

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ