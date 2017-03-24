Рауль Хаджимба: «Зарабатывайте, но не воруйте»

В ходе рабочей поездки в город Ткуарчал Президент РА Рауль Хаджимба, выступая перед активом района, дал оценку политической ситуации в рамках предвыборной кампании в Парламент РА.

– За два с половиной года мы настолько утонули в политических процессах, что непроизвольно возникают вопросы как мы выживаем, зарабатываем и развиваем свою экономику? У нас ни дня не было покоя. Мы живём как на баррикадах. Постоянно идут политические баталии. Чего мы добиваемся? Послезавтра депутаты в Парламент будут избраны. Это должны быть люди, которые будут достойно представлять Абхазию, а не регион, откуда они родом. Депутаты должны заниматься законотворчеством, а не создавать себе комфортные условия для безбедной жизни. Пора всем успокоиться и понять, что мы можем потерять страну. Я никого не пугаю. Но эта нескончаемая борьба в обществе, ни к чему хорошему не приведёт. Мы должны одуматься, во имя чего мы воевали и строили независимое государство. В обществе часто задаются вопросами: «Что мы скажем нашим погибшим ребятам, и что мы оставим нашему молодому поколению, которое наблюдает наше постоянное противостояние?» Посмотрите социальные сети, в которых всех поливают грязью, они просто превратились в помойку. Во время войны мы все сплотились, были объединены одной идеей. А сегодня, став независимыми, начали драться между собой. Ради чего всё это происходит? Только для того, чтобы увеличить своё благосостояние? Зарабатывайте, но не воруйте. Скоро нам скажут открытым текстом, что если вы не можете состояться как государство, то мы вам поможем, чтобы не исчезла ваша нация, ваш этнос. Мы должны чётко понять, что выхода другого у нас нет, мы должны вместе работать и созидать. Мне часто задают вопрос: «Почему вы впустили Анкваба в Абхазию?» А в чём вопрос? Да, у нас не сложились политические отношения. Но Анкваб – гражданин нашей страны. Всё зависит от того, как он будет дальше работать и вести себя. Если его деятельность будет направлена на благо народа, то он будет продолжать работать. Но если будет опять в республике противостояние, то этого никому не простят – ни Анквабу, ни Хаджимба. Народ не будет больше терпеть. Поэтому, пока не поздно нужно всем остановиться. В Парламент нужно прийти для созидательной работы, а не для травли друг друга. Обращаюсь ко всем избирателям: на выборы нужно идти и выбирать по своим убеждениям, а не под давлением кого-либо. Если у нас во время войны хватило сил отстоять свободу, то сегодня ни перед кем не надо склонять голову. Поэтому сегодня нужно всё тщательно взвесить и сделать так, чтобы наша страна не исчезла с политической карты мира.

Далее Рауль Хаджимба высказал своё мнение об экономической ситуации в стране:

– Политические процессы, которые проходили в России, не могли не отразиться на нашей экономике. Но Россия находит возможность помогать Абхазии и создавать условия, чтобы страна поднималась. При этом, мы тоже доказали, что можем жить за счет своих собственных средств. Это труд наших людей. Если бюджет государства с 2 млрд 900 млн рублей поднялся до 5 млрд рублей, то это тоже наша с вами заслуга. К 2019 году доход страны должен возрасти до 8 млрд рублей. Это будет способствовать становлению действительно независимого государства. Нужно создавать условия, чтобы экономика города Ткуарчала росла. Будет реализован проект по созданию лимонадного цеха, это – десятки рабочих мест, средства уже зарезервированы. Месяц назад у нас были представители ЛНР и ДНР, они заинтересованы в получении доступа к абхазскому каменному углю.

Президент подчеркнул, что облик города надо менять. Он отметил необходимость реконструировать городской рынок:

– Там нет условий для продажи товара. Поэтому мы изыскали финансовые средства и в ближайшее время начнутся работы, – сказал он.

Материал о рабочей поездке Президента Рауля Хаджимба будет опубликован в ближайшем номере газеты.

Номер: 30Выпуск: 3491Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ