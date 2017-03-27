МОТОСТРЕЛКИ И АРТИЛЛЕРИСТЫ – ПРОВЕРКИ БОЕГОТОВНОСТИ

Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках завершения внезапной проверки боеготовности округа уничтожили пункты управления и пехоту условного противника.

По замыслу учебного боя артиллеристы военной базы огнем из 152-мм самоходных орудий «Акация», 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометов уничтожили командные пункты и артиллерийские позиции условного противника, обнаруженные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Застава».

После работы артиллерии мотострелки соединения с применением современных бронетранспортеров БТР-82АМ приступили к контратаке пехоты условного противника.

Мероприятие проводилось на тактическом поле полигона «Нагвалоу», оборудованного учебными минными полями, проволочными заграждениями и различными препятствиями. Оснащение полигона имитационными средствами позволяет создавать обстановку, максимально приближенную к боевой. Всего было оборудовано более 1 тыс. мишеней различного типа, имитирующих живую силу, бронетехнику и сооружения условного противника.

В тактическом учении было задействовано около 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

По завершении всех элементов проверки в конце текущей недели личный состав военной базы совершит марш (120 км) на штатной технике от полигона «Нагвалоу» до пункта постоянной дислокации в г.Гудауте.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа