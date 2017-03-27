И ЗВУЧАЛИ СТИХИ

Новости литературы

Выход в свет хорошей книги – это всегда событие, а для жителей Абхазии – тем более, если издана она за пределами республики и пропагандирует абхазскую культуру, представляет абхазских поэтов и их произведения в переводах на русский язык. Презентация такой книги – сборника стихотворений «Сухумская крепость», состоялась на днях в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир. Открыл и вел презентацию директор библиотеки Борис Чолария. Он говорил о значимости популяризации абхазской литературы за пределами республики, рассказал о международном конкурсе, интернет-форуме «Любовь – поэзия и солнце жизни», в рамках которого были созданы буктрейлеры на книгу «Абхазская поэзия» и книги писателей Абхазии, пишущих на русском языке. В этом конкурсе, проводимом Краснодарской краевой юношеской библиотекой, участвовали Россия, Казахстан, Армения, Абхазия.

О содержании сборника, о том, как появилось его название, рассказал его составитель, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу. Он отметил значимость для национальной культуры абхазского народа выхода в свет этого сборника в Москве, в издательстве «У Никитских ворот». «Есть трудности, но несмотря на это литературный процесс в Абхазии успешно продолжается», – сказал он. По его словам, назвать сборник «Сухумская крепость» предложили в московском издательстве, и с абхазской стороны эту идею с удовольствием поддержали.

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил высокое мастерство переводчиков, благодаря которым стихи абхазских писателей зазвучали на русском языке, а также хорошую работу московского издательства. «В Москве с большой ответственностью и профессионализмом отнеслись к изданию сборника стихотворений абхазских поэтов», – сказал он.

Книга «Сухумская крепость» вышла в рамках проекта Международного сообщества писательских союзов «Поэты в переводах». В нее вошли стихи современных абхазских поэтов в переводе на русский язык. Они порадуют читателей. Большинство авторов присутствовало на презентации. И еще: звучали стихи – яркие, содержательные, глубокие.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ