А СЕРДЦЕ ЗА МУЗЫКОЙ ВВЫСЬ УНЕСЛОСЬ…

Памяти павших посвящается

Середина марта в Абхазии – и теперь уже навсегда – связана в памяти людской с трагическими воспоминаниями, потерями и скорбью. С первыми весенними рассветами острой болью пронзает она сердца и так и остается – то ноет, то саднит, то перехватывает дыхание невыносимыми, душу раздирающими воспоминаниями.

И хотя каждая семья переживает свою утрату по-своему, боль – одна на всех.

В год 20-летия Мартовского наступления в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в такой же мартовский день по инициативе нашей прославленной певицы, солистки Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисы Гицба был организован концерт «Реквием», посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В концерте принимали участие музыканты Абхазии и России, а прозвучавший в тот первый раз «Реквием» Джузеппе Верди дал название концертной традиции.

Слушатели, организаторы и музыканты сошлись во мнении: обладающая огромной вдохновляющей и очистительной силой музыка – лучший способ выразить любовь и признательность погибшим за свободу нашей Родины и возможность для всех нас еще раз и еще – хоть на какие-то мгновенья – почувствовать близость любимых людей, их незримое, но такое явное присутствие и обрести силы жить дальше.

Для участия в нынешнем концерте-реквиеме прибыла большая делегация музыкантов из России: юные стипендиаты Благотворительного фонда Владимира Спивакова, оркестр Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова и ее художественный руководитель и главный дирижер, Заслуженный артист РФ Анатолий Судаков.

Как рассказала художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа, гости сразу же приступили к репетициям. Ведь им предстояло впервые выступать с Государственным камерным оркестром Абхазии (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист Республики Абхазия Давид Терзян). До этого, хоть музыканты и не встречались, они уже репетировали… да-да, связываясь по скайпу! Вот каковы возможности технического прогресса!

В назначенный час почти все места в зале филармонии были заняты. На концерт, организованный Абхазской государственной филармонией при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА и Департамента культуры города Москвы, пришли представители семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии, педагоги, студенты, чиновники, журналисты и просто поклонники музыки.

Обратившись к присутствующим, Эсма Джениа еще раз подчеркнула особенность и традиции концерта, а потом – произведение за произведением – душами зрителей завладела музыка.

Звучали Бах, Вивальди, Верди, Гайдн, Гендель, Каччини, Моцарт, произведения Алессандро Марчелло, Хоакина Родриго… За дирижерским пультом Анатолий Судаков и Давид Терзян сменяли друг друга, и зал рукоплескал юным Владиславу Миронову (валторна), Ильясу Невретдинову (труба) и Александре Цуркан (фортепиано), виолончелисту Анвару Насриддинову-Бицон и гитаристу Никите Крохину, Анастасии Красноложкиной (гобой) и пианисту Барасу Куджба.

В концерте участвовали не только юные, но и взрослые музыканты: прозвучали ария альта из «Stabat Mater» в исполнении певицы Ольги Локоленковой, вторая и третья части концерта до-минор для двух клавиров и оркестра в исполнении Анатолия Судакова и Алины Зиннуровой, первая часть произведения Антонио Вивальди «Времена года. Зима» в исполнении Ларисы Леуновой (скрипка). А наша замечательная арфистка Елена Хагба с юной кларнетисткой Анной Катениной исполнили Переложение для кларнета и арфы Анданте из «Концертино» си-бемоль мажор Гаэтано Доницетти.

Когда же оркестр заиграл Adagietto из симфонии № 5 Густава Малера, истинные ценители музыки переглянулись: в Абхазской государственной филармонии Малер звучал впервые!

Зрители провожали музыкантов овациями, а глава Республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба поднялась на сцену и от имени всех матерей многострадальной Абхазии вручила гостям подарки.

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Накануне концерта Эсма Джениа, Анатолий Судаков и Давид Терзян дали интервью Агентству Sпутник-Абхазия, в котором рассказали и о предстоящем концерте, и о планах и перспективах музыки в Абхазии, а также о том, почему на мировых сценах все реже слышны волшебные голоса таких замечательных инструментов, как гобой, кларнет, валторна, и других духовых инструментов.

Эсма Джениа подчеркнула, что этот мартовский концерт, который спонсируется Министерством культуры Абхазии, Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова и Департаментом культуры Москвы и совершенно лишен какой-либо коммерческой составляющей, не только дань памяти погибших, но и важная просветительская программа, цель которой – привить юным любовь к классической музыке, а заодно продемонстрировать – какой огромной вдохновляющей силой обладает большой оркестр. Когда-то в Абхазии был большой симфонический оркестр, и возродить его – важная и благородная задача. Однако без государственной поддержки, без участия и заинтересованности всего общества решить ее будет очень трудно.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА