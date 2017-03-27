ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕМ ПО НРАВУ

О конкурсе «Лучший кондитер Абхазии»

Сегодня профессия кондитера пользуется большой популярностью и считается довольно востребованной, и спрос на их услуги остается стабильно высоким. Благодаря их труду потребители могут порадовать себя вафлями, печеньем, тортами, кексами, шоколадом, желе, мороженым, вареньем, а также другими видами десертов и выпечки.

И если раньше в Абхазии все старались готовить выпечку дома и лишь за редким исключением обращаться к кондитерам, то сегодня многие предпочитают заказывать сладости профессионалам, потому что готовят они вкусно и красиво и с учетом состояния наших кошельков.

В последние 5-6 лет в республике появилось немало кондитерских, чьи названия теперь постоянно на слуху. Это – «Бисквит», «В шоколаде», «Мон-кафе», «Дольче Вита», «Медовик», «Буше» и другие. Причем число сладких заведений постоянно растет, и клиенты при выборе кондитерской чаще всего ориентируются на советы и рекомендации своих родственников и знакомых. Популярности многим сладким объектам добавило и проведение Торгово-промышленной палатой РА конкурса «Лучший кондитер Абхазии».

Думаем, не лишним будет напомнить читателям историю создания и проведения этого конкурса.

Конкурс – это очень полезное мероприятие, способствующее развитию и совершенствованию профессионализма в своем деле. Помимо всего, это прекрасный опыт общения с коллегами и членами жюри и удобный случай услышать похвалу в свой адрес. Именно из таких позиций исходили в ТПП, когда инициировали проведение первого такого конкурса в 2013 году.

– Организуя конкурс кондитеров, мы исходили из благих побуждений, потому что конкурс – это своего рода площадка для демонстрации сладких шедевров, а также возможность проверки своих сил, – говорит президент ТПП Геннадий Гагулия.

В тот год в конкурсе приняли участие 15 кондитеров, и проводился он по четырем номинациям – «Лучшее пирожное», «Лучший торт», «Лучшие восточные сладости» и «Лучшая сдоба».

Это был настоящий праздник для гостей, тем более что в ресторан «Эрцаху» мог прийти любой желающий. Опытные кондитеры воплотили в жизнь свои самые креативные идеи, создав яркие и необычные торты и пирожные и многое другое. Тогда победителем в номинации «Лучшее пирожное» стала кондитерская «Бисквит», «Лучший торт» сотворили в кондитерской «В шоколаде», «Лучшие восточные сладости» изготовили в кондитерской с одноименным названием «Восточные сладости», «Лучшую сдобу» испекли кондитеры гагрского кафе «Мон-кафе».

Одним из главных событий этого конкурса стало создание профессионального объединения предпринимателей, работающих в сфере кондитерского производства, – «Гильдии кондитеров Абхазии».

Участники конкурса, зрители и члены жюри дали высокую оценку инициативе ТПП и лично ее президенту Геннадию Гагулия за организацию сладкого праздника.

– В первую очередь я хочу сказать спасибо организаторам конкурса за то, что они дали столь высокую оценку нашей продукции и предоставили нам возможность для усовершенствования и новых идей, – сказала тогда победительница конкурса Белла Лазба.

Следующий конкурс кондитеров в 2014 году был приурочен к празднованию международного дня 8 Марта. На сей раз в нем принимали участие 13 кондитерских производств и индивидуальных предпринимателей из Сухума, Гагры и Очамчыры.

Зрителям было представлено право не только продегустировать сладости, но и отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. Особое внимание при этом уделялось качеству продукции (в процессе изготовления использовались только натуральные продукты и ингредиенты) и ее оформлению. Даже бывалые кондитеры были в восторге от представленных тортов, всевозможных пирожных, цветов из сахарной мастики, шоколадных изделий и многого другого. И зрители, и члены жюри голосовали по номеру стола, имена победивших были названы только после подведения итогов.

По результатам конкурса «Кондитером года» была признана индивидуальный предприниматель, директор кондитерской «В шоколаде» Римма Серебрякова, «Приз зрительских симпатий» получила индивидуальный предприниматель из Очамчыры Русудан Кортава, в номинации «Лучшее пирожное» победителем стало кафе «Мон-кафе» (г. Гагра), «Лучшая сдоба» – у кафе «Ирис» (г. Сухум). Жюри признало, что лучшие восточные сладости печет индивидуальный предприниматель Эскан Хопшух из Сухума, а в номинации «Лучший торт» победила продукция кондитерской «В шоколаде». Специальный приз ТПП РА получила сухумская кондитерская «Дольче Вита».

– Мы хотели предоставить возможность профессионалам в своем деле показать продукцию. Среди гостей конкурса есть люди, которым удалось побывать в разных странах. По их словам, наши кондитеры ничем не уступают зарубежным кондитерам и в разнообразии готовой продукции, и в ее вкусовых качествах, – сказал по окончании конкурса Геннадий Гагулия.

О конкурсе с восторгом говорили в столице, ему были посвящены многие публикации и репортажи журналистов.

В 2015 году третий по счету конкурс проходил в канун Пасхи – праздника всех христиан, поэтому перед началом конкурса гости смогли посетить организованный здесь же «Пасхальный базар» и купить куличи и сладости, специально приготовленные для этого мероприятия.

Мастера кондитерского дела соревновались в пяти номинациях: «Лучшая восточная сладость», «Лучшее сдобное тесто», «Лучшее пирожное», «Лучший торт» и «Приз зрительских симпатий».

Стоит отметить разнообразие представленных на конкурс кондитерских изделий: более 100 видов тортов и пирожных были не только красиво и оригинально оформлены, но и, как сказали потом попробовавшие их гости, – очень вкусны.

Попробовав на вкус представленные изделия, жюри приняло решение выбрать победителем в номинации «Лучшая восточная сладость» частного предпринимателя Эзкана Хопшуха. В номинации «Лучшее сдобное тесто» победителем стала индивидуальный предприниматель из Гудауты Белла Лазба. По мнению жюри, лучшие пирожные в республике выпекает гриль-бар «Мохито». В номинации «Лучший торт» лучшими признаны изделия кондитерской «Бисквитный двор» из Сухума. Эта же кондитерская и получила звание «Лучший кондитер Абхазии-2015». Благодаря проголосовавшим за нее гостям приз зрительских симпатий получила представленная вне конкурса кондитерская «В шоколаде».

– Вы видите, какое разнообразие сладостей представлено в этом году, какие это красивые на вид и вкусные изделия. Это говорит о том, что у нас много творческих людей, не только любящих свою профессию, но и способных производить качественную продукцию. Кто-то может сказать, что было мало участников. Дело в том, что после двух конкурсов многие кондитеры стали честно говорить: «Нам не хочется проигрывать». И все же мы надеемся, что следующий конкурс привлечет большее количество участников и порадует всех разнообразием и оригинальностью сладких шедевров, – сказал после подведения итогов конкурса Геннадий Гагулия.

Кто тогда знал, что в 2016 году большинство кондитеров откажется участвовать в конкурсе на звание «Лучший кондитер Абхазии».

Причины при этом назывались разные: кто-то сказал, что участие в конкурсе для них весьма накладно, кто-то заявил, что и без конкурса о них знают и у них есть свои клиенты, а кто-то не скрывал, что не может принять участие в мероприятии, потому что не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и работает без соответствующего разрешения.

И как следствие, Торгово-промышленная палата была вынуждена отменить проведение конкурса, которого очень многие ждали.

Представители общественности, неоднократно принимавшие участие в конкурсе в качестве зрителей, с сожалением констатировали, что кондитеры лишили их яркого праздника.

В этом году перед ТПП встала дилемма: проводить или не проводить конкурс кондитеров. С одной стороны, ряд представителей этой сферы сами заговорили о необходимости проведения этого мероприятия, а с другой – встал вопрос: а есть ли смысл в его проведении, если не наберется достаточное количество участников?

Член жюри конкурса кондитеров 2014 года, экс-вице-премьер Александр Страничкин считает, что в любом случае конкурс надо проводить.

– Дважды я был в качестве гостя на этом конкурсе, и один раз мне посчастливилось быть членом жюри. Это всегда очень красивый праздник, в котором принимают участие известные в Абхазии кондитеры. Мы часто покупаем сладости, но то, что я увидел на конкурсе, приятно меня поразило и своим разнообразием, и вкусовыми качествами, – говорит Александр Викторович.

По его мнению, такие мероприятия стимулируют кондитеров производить качественную продукцию, так сказать, держать марку. Более того, появляется возможность открыть новые имена в этой сфере. Это еще и обмен опытом.

– Сегодня у нас много доморощенных кондитеров, но рыночная экономика диктует свои правила игры, а жесткая конкуренция заставляет двигаться вперед, развиваясь и самосовершенствуясь, – считает Александр Страничкин.

Индивидуальный предприниматель, директор кондитерской «В шоколаде» Римма Серебрякова дважды принимала участие в конкурсе как участница, и один раз вне конкурса – ради рекламы предприятия.

Она также считает, что такие конкурсы нужны, потому что у кондитеров появляется возможность посоревноваться между собой. Но…

Она честно признает, что вначале ей было интересно участвовать в конкурсе – был профессиональный рост как у нее самой, так и у коллег. Но уже после второго раза стало понятно, что никакого профессионального роста больше нет.

– Состав участников из года в год один и тот же, хотя кондитеров у нас очень много. Мы уже знаем, кто и на что способен, и нас не удивить, а хочется именно разнообразия. Что касается утверждений, что это накладно, то на самом деле это не так. Участие в конкурсе играет серьезную роль в продвижении нашей продукции: зрители пробуют наши сладости, и если они им нравятся, то в итоге у нас появляются новые клиенты. Зачастую к нам приходят именно потому, что слышали о нас по телевидению во время репортажа о конкурсе, – говорит Римма Серебрякова.

Она признает, что в прошлом году тоже была в числе тех, кто отказался участвовать в конкурсе на звание «Лучший кондитер Абхазии».

– К сожалению, конкурсы всегда приурочены к празднику или под какую-то дату, и это крайне неудобно. В преддверии праздников у нас много заказов, а тут приходится отвлекаться на конкурс. Я подхожу к работе очень ответственно, а к конкурсу – тем более, поэтому не могу разорваться на две части, – сетует Римма.

Судейство на конкурсе, по ее словам, всегда объективное. Ей самой очень нравятся работы коллег – все всегда вкусно и красиво. Дух соперничества, конечно же, играет свою роль, но Римма старается не повторять чужое и не повторяться самой.

Кондитер сообщила, что если будет конкурс в этом году, то она, скорее всего, примет в нем участие. Пока материал готовился к печати, руководство Торгово-промышленной палаты приняло решение 28 апреля провести конкурс «Лучший кондитер Абхазии-2017». Принять в нем участие приглашаются все кондитеры республики.

Напоследок вот о чем хочется сказать: у нас так мало действительно настоящих красивых и добрых праздников, которые объединяют всех без исключения. Люди встречаются на таких мероприятиях, и это общение по хорошему поводу.

Что касается кондитеров и их сомнения в части участия-неучастия и лишним тратам… Нельзя все переводить на деньги, в первую очередь должна присутствовать гордость за свою профессию. Надо думать о будущем: мы всегда будем вариться в собственном соку, придет время – и кондитеров Абхазии станут приглашать принять участие в профессиональных конкурсах в другие страны. И это должны быть лучшие из лучших.

А закончим мы нашу публикацию словами президента Торгово-промышленной палаты Геннадия Гагулия: «Нам очень хочется, чтобы все, что производится в Абхазии, соответствовало стандартам качества. Мы хотим, чтобы слова «абхазское качество» звучали так же, как характеристики «немецкое качество», «японское качество». Надеюсь, что в итоге мы придем к этому».

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА