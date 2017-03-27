ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ – ЗНАКОВЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ. СУМЕЕТ ЛИ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЮ

Мнение

Состоявшаяся выборная кампания вызвала много эмоциональных откликов на ее результаты, в частности, на большое количество округов, где должно состояться повторное голосование, на факт признания в одном округе выборов несостоявшимися. Неоднозначны и мнения о кандидатах в депутаты, оценки теледебатов, впечатления наших и международных наблюдателей и т.д.

С предложением высказать свой взгляд на прошедшую выборную кампанию, поделиться собственными наблюдениями и выводами редакция газеты «Республика Абхазия» обратилась к Вячеславу Михайловичу Цугба. Выбор неслучаен. Вячеслав Цугба – человек с огромным жизненным опытом, прошедший большую школу советской и партийной работы – был первым секретарем Очамчырского райкома партии, первым заместителем Председателя Совета Министров, депутатом Верховного Совета Абхазии. И в послевоенный период, когда Абхазия стала уже независимой, самостоятельной республикой, его слово в ранге Премьер-министра Республики Абхазия, Вице-спикера Парламента РА, и депутата двух его предыдущих созывов, члена Общественной палаты республики, нередко было решающим.

Вячеслав Михайлович согласился с предложением редакции, ответил на интересующие вопросы, обозначил свою позицию. Знакомим с этой беседой наших читателей.

– Вся выборная кампания – не просто очень ответственный период в жизни государства, это – знаковый период в истории. Люди связывают его с надеждой на лучшую жизнь, на лучшее будущее, так как избирается одна из ветвей власти – законодательная. Было ли так в прежние времена? Не совсем. Люди старшего поколения помнят выборные кампании тех лет. Разница большая. Тогда, как правило, выбирали одного депутата из одного кандидата, но зато каждый из них подвергался тщательной проверке, и даже если дед кого-либо из них когда-то был казнокрадом, то кандидатура отвергалась. Решения о кандидатах в депутаты вначале принимались партийными органами, затем для придания демократичности кандидаты выдвигались трудовыми коллективами. Итоги выборов тогда были совершенно предсказуемы, в отличие от нашей сегодняшней ситуации. И функции избираемого народом Верховного Совета Абхазской АССР отличались от функций нынешнего Парламента. Мы – депутаты Верховного Совета принимали недостаточное количество законов, регламентирующих нашу жизнь. В основном действовали законы Советского Союза, обязательные для всех его субъектов. Наш сегодняшний Парламент – законодательный орган, и по принимаемым им законам живет наша страна. Тот Верховный Совет обладал больше представительскими функциями, депутатами в основном были политические лидеры, министры, руководители ведомств, были, конечно, и представители всех своев общества и национальностей. Наш Парламент совершенствует законодательство о выборах, сегодня оно соответствует и всем международным стандартам, и нюансам абхазской действительности. Я как автор последних законов о выборах могу сказать, что учтены в основном пожелания всех партий и общественно-политических движений, действующих в нашей республике.

Выборы – это политический процесс, в который вовлечены организаторы, участники и общественный контроль. Хочу отметить, что некоторые положения нашего законодательства нашли отражение и в законодательстве других стран, например, в России. Это – участие наблюдателей от кандидатов в подсчете бюллетеней, визирование их перед началом голосования, наблюдение за ходом голосования, вплоть до подсчета голосов и составления протоколов об итогах.

На мой взгляд, назрело время создать единый избирательный кодекс, предусматривающий выборы Президента РА, референдум, выборы в Парламент и местные выборные органы. При этом, учесть все нюансы прошедших выборов, кое-что уточнить, дополнить. Одним словом, для совершенства законодательства предела нет.

Что касается выборной системы, то, на взгляд Вячеслава Михайловича, нам более приемлема смешанная система – мажоритарная и пропорциональная, то есть по партийным спискам, кандидаты – от партий и от инициативных групп. «Я – за систему, предусматривающую расширение контрольных функций Парламента, вплоть до согласования с ним назначения Премьер-министра. Но для этого необходимы изменения и в Конституции, и в других законах», – подчеркнул он.

В Парламенте, конечно, должны быть и все политические силы, и все национальные представители. Раньше в Верховном Совете были и абхазы, и грузины, и русские, и армяне, и греки. Не вызывали вопросов национальные составы Парламента Республики Абхазии и его первых созывов. Сегодня этот вопрос возник. Прав большой друг Абхазии. Сегодня он международный наблюдатель на наших выборах, Константин Затулин: совершенно не учтены при выдвижении кандидатов в депутаты права и интересы русскоязычного населения республики, гендерные вопросы. Нам необходимо найти формы, которые позволят решить эти вопросы, например, это может быть двухпалатный парламент. По всей видимости, вопрос о квотах должен быть предусмотрен соответствующим законом.

То, что на нынешних выборах баллотируется в Парламент большое число кандидатов – 137, больше, чем в предыдущие годы, можно рассматривать как рост авторитета Парламента. Выборы проходят на альтернативной основе. Но вот для качественного выбора кандидатов нашему обществу очень недостает политической культуры. Мы зачастую выбираем кандидата в депутаты не по его образовательному уровню, профессиональной подготовке, моральному облику, а берем за основу наши клановые, родственные, соседские и другие аналогичные принципы. Результат же будет бить нас самих – в Парламент могут попасть люди, не только далекие от занятий законотворчеством, но и вообще недостойные по своим качествам называться депутатом, быть причастным к созданию законов для жизни народа и государства. Не последняя роль здесь принадлежит и средствам массовой информации. Какого-то кандидата можно дискредитировать, у другого подчеркнуть его достоинства. Политическую культуру в обществе надо воспитывать. Завершение выборной кампании должно снимать напряжение в обществе, а не обострять его. Власть должна вести диалог с обществом постоянно, а не только в момент кризиса.

Собеседник остановился и на работе уходящего Парламента: свои задачи, определяемые временем, он выполнил. Окончательную оценку его работе дает избиратель, хотя это мнение нередко расходится с мнением экспертного сообщества. То, что из 27 действующих депутатов, снова баллотирующихся, лишь несколько проходит в новый состав Парламента, и не получили голоса депутаты со стажем, с большим жизненным опытом, с одной стороны, говорит об уровне оценки, которую дают избиратели работе Парламента, а с другой – о том, о чем я говорил выше, – о низкой политической культуре в обществе и кланово-соседском подходе к своим гражданским обязанностям избирателя.

Депутат должен быть независимым, он ни в коем случае не должен быть подвержен разным пагубным пристрастиям, быть судимым. У нас много молодых людей изъявили желание стать депутатами Парламента страны. Это огромная ответственность. Но молодежь нередко тщеславна, у нее бывает ложное представление о своих возможностях. Думаю, возрастной ценз для кандидатов в депутаты можно поднять до 30 лет. Но преемственность поколений должна быть.

Законотворчество – процесс сложный сам по себе. Но при подготовке законов необходим следующий контакт, симбиоз: Парламент – исполнительная власть. Исполнительная власть вносит больше законов, но ответственность – за законодателями и за Президентом – он подписывает принятые законы.

В результате второго тура голосования и повторных выборов в одном округе Парламент будет сформирован. Предполагаю, однако, что в нем не в полной мере найдут отражение все политические силы нашего общества. А это важно. Так как диалог для достижения стабильности в обществе надо вести не на митингах, а на парламентских дискуссиях. То, что среди новых депутатов есть депутаты из прошлого созыва, расцениваю положительно. Это позволит продолжить работу над законами, начатую ранее; сделать ревизию законодательства – многие законы устарели, требуется внесение в них существенных поправок. Не уверен, что полностью удовлетворит качество депутатского корпуса. Уже понятно, что будут среди него и с неподходящей образовательной подготовкой, и с недостаточным жизненным опытом.

Но, будем надеяться, что это все дело наживное, и работа нашего нового Парламента сможет стать, как я говорил в начале нашей беседы, знаковым периодом нашей истории.

Беседовала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА