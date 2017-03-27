В гостях у Президента РА побывал Никита Симонян

В воскресенье, 26 марта, Президент РА Р. Хаджимба принял у себя в Администрации знаменитого футболиста Никиту Симоняна. Еще в прошлом году, 12 сентября, первый вице-президент Российского футбольного Союза, бывший наш земляк отпраздновал свое 90-летие, в связи с чем Президент Абхазии направил ему тогда поздравление. Сам Никита Павлович в Абхазию не приезжал уже около 10 лет.

На нынешней встрече старейшина футбола сказал, что приехал в Сочи на предстоящий 28 марта матч со сборной Бельгии, и прямо из аэропорта он направился в Абхазию, посетил на Михайловском кладбище в Сухуме могилу своих родителей. Ему было 4 года, когда он с ними бежал в Абхазию в годы армянского геноцида.

Приветствуя олимпийского чемпиона, 7-кратного чемпиона СССР, 6-кратного обладателя кубка СССР, в прошлом игрока и тренера сухумского «Динамо», Рауль Джумкович сказал:

– Я рад вас видеть в Абхазии, которая для вас является Родиной. Здесь вы состоялись как футболист, стали легендарной личностью.

И добавил, что Россия для нас очень близкая страна, и мы все выходцы из Советского Союза, и одинаково болеем за успехи российского футбола. А в советскую пору в Абхазии были лучшие спортбазы – в Эшере и Гечрипше. Президент напомнил, что в прошлом году в Абхазии прошел второй розыгрыш чемпионата мира по футболу KonIFA, и выразил надежду, что таких спортивных праздников будет у нас еще много.

Во встрече принимали участие приехавшие с Никитой Симоняном советник президента Российского футбольного Союза Александр Мирзоян, представители футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев, Наталья Фатеева, другой наш знаменитый футболист Ахра Цвейба, глава Администрации Президента РА Даур Аршба, президент Федерации футбала Абхазии Джума Кварацхелия и другие. Вспоминали знаменитых игроков Абхазии Владимира Маргания, Нияза Дзяпш-ипа, Юрия Граматикопуло, других футболистов, которые были друзьями Н.Симоняна.

Никита Симонян выразил надежду, что сможет приехать на очередной традиционный кубок по футболу памяти Первого Президента РА Владислава Ардзинба.

Заира ЦВИЖБА

На снимке: атакует Н.Симонян.

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА