ПАРЛАМЕНТ СФОРМИРОВАН

Выборы 26 марта 2017 г.

Итак, 26 марта в 22 округах прошел второй тур голосования по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Процедура голосования была прежней. Фиолетовая отметка на большом пальце левой руки, вычеркивание фамилии кандидата, которому отказываешь в своем голосе, забрасывание в урну бюллетеня… Везде торжественно, спокойно, за редким исключением, люди в хорошем настроении, шутят, по-доброму приветствуют друг друга, напряжений между кандидатами и их сторонниками нет. На всех участках всех округов, будь это в Сухуме, или в Ткуарчале, или в сельской местности, явка избирателей, как говорили наблюдатели, была не менее активной, чем 12 марта, во время первого тура голосования. Это подтвердил и председатель ЦИК РА Тамаз Гогия: 38% проголосовавших от общего количества избирателей к 4 часам дня. Хотя во втором туре, когда в округах противостоят только по два кандидата, нет порога явки избирателей, и побеждает тот, кто набрал простое большинство голосов. Кстати, кое-где на участках выстраивались очереди за бюллетенями.

В ЦИКе тоже все было спокойно в течение дня. Здесь не были предусмотрены пресс-конференции или брифинги, СМИ не проводили экзитполы. Все просто ожидали итогов голосования. Подсчет бюллетеней начался после 8 часов вечера, когда закрылись избирательные участки.

Но… многие боялись именно этого момента, и, наверное, молились, чтобы после предварительных итогов не случилось каких-либо эксцессов со стороны проигравших. «Будем надеяться, что всё обойдется», – говорили они.

К счастью, обошлось без эксцессов, но спорные моменты оказались в двух округах, и, как ожидается, в них будет разбираться суд.

Выше я написала, что в течение дня всё было спокойно, «за редким исключением». А дело в том, что некоторые возмутились (скорее по незнанию, потому что раньше не голосовали) по поводу маркировки на пальце, хотя эта процедура в Абхазии введена давно и используется на выборах не впервые. И даже кто-то звонил в ЦИК и громко выражал свое недовольство. А кто-то на местах поворчал, но смирился с такой необходимостью.

ЦИК объявил, что пресс-конференцию проведет в понедельник, в 2 часа дня, после предварительного полного подсчета голосов.

И ещё. По предварительным данным, в Парламент избрана лишь одна женщина (?!).

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА