Смартфоны в школах

Решение

По инициативе Управления образования Администрации города Сухума в школе №4 обсудили вопрос участия детей в социальных сетях и возможные меры предостережения от их воздействия. Особую обеспокоенность вызывают так называемые «группы смерти», существующие в социальных сетях Интернета. В обсуждении участвовали дирекции, председатели родительских комитетов городских школ, представители Министерства образования и науки, прокуратуры г. Сухума, УВД, учителя и психологи.

Начальник Управления образования города Сухума Л. Адлейба проинформировала: «14 февраля мы получили письмо от Министерства образования о существующей проблеме. С этого дня начали проводить собрания и говорить с директорами школ и психологами, чтобы они выявляли у детей склонности к играм такого рода. К сожалению, родители сами дают детям смартфоны с подключением к Интернету даже после неоднократных предупреждений о том, что ребенок пользуется телефоном на уроке».

Собрание приняло решение усилить работу психологов и классных руководителей, донести до родителей необходимость общения с ребенком, а также поставить перед Министерством образования вопрос официального запрета пользования смартфонами во время нахождения ребенка в школе.

Номер: 32Выпуск: 3493Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс