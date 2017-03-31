Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия от 30 декабря 2007 года, № 1947-c-IV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2008, № 32, ст. 6; 2012, № 42, ст. 56, ст.122; 2014, № 45, ст. 37; 2015, № 52, ст. 3; 2016, № 54, ст. 60; газета «Республика Абхазия», № 27 (3350) от 16-17 марта 2016 года; № 70 (3393) от 6-7 июля 2016 года) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 20 слово «привлечения» заменить на слово «привлечение» и далее по тексту;

2) статью 108 дополнить частью 83 следующего содержания:

«83. Порядок и сроки обжалования судебного акта о продлении срока содержания под стражей, либо об отказе в продлении срока содержания под стражей, регулируются в порядке, установленном частью 12 статьи 107 настоящего Кодекса.»;

3) в пункте 1 части 3 статьи 149 после цифры «219,» дополнить словосочетанием «221 частью первой,» и далее по тексту;

4) в статье 150:

– в пункте 3 части 2:

после цифры «111» слова «частями второй и третьей» заменить на слова «частью второй» и далее по тексту;

цифры «220-222» заменить словами «220, 221 частями второй и третьей, 222» и далее по тексту;

– в части 5:

после цифры «221» слова «частями второй – четвертой» заменить на слова «частями второй и третьей» и далее по тексту;

5) в пункте 17 статьи 355 цифру «86» заменить на цифру «84»;

6) пункт 4 части 1 статьи 370 изложить в следующей редакции:

«4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных решений;».

Статья 2

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Абхазия от 18 августа 2008 года, № 2149-c-IV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2008, №36, ст.5; 2012, № 42, ст.122; 2014, № 46, ст.120; 2015, № 51, ст. 282; газета «Республика Абхазия», № 70 (3393) от 6-7 июля 2016 года) изменение, изложив часть 4 статьи 367 в следующей редакции:

«4. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела Президиумом Верховного суда Республики Абхазия не позднее, чем за 10 дней до начала судебного заседания в суде надзорной инстанции, по правилам, установленным главой 10 настоящего Кодекса. Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела Президиумом Верховного суда Республики Абхазия, не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора.».

Статья 3

Внести в Кодекс Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве» от 15 июня 2015 года, № 3787-c-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 51, ст. 3; газета «Республика Абхазия», № 70 (3393) от 6-7 июля 2016 года) изменение, заменив в части 4 статьи 319 слова «за 15 дней» на слова «за 10 дней».

Статья 4

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Республики Абхазия от 1 декабря 2014 года, № 3612-c-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 49, ст. 3; газета «Республика Абхазия», № 70 (3393) от 6-7 июля 2016 года) изменение, заменив в пункте 3 статьи 306 слова «Президиум Верховного суда» на слова «Президиум Арбитражного суда» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 2 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

2 марта 2017 года,

№ 4375-с-V

Номер: 32Выпуск: 3493Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия