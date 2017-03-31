ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

В соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», ЦИК публикует утвержденные решением Центральной избирательной комиссии от 27 марта с.г. предварительные итоги повторного голосования по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, в соответствии с которыми избранными считаются:

1 округ – Кварчия Гиви Анатольевич;

3 округ – Агрба Валерий Владимирович;

4 округ – Айба Батал Эдуардович;

5 округ – Ашуба Лаша Нугзарович;

6 округ – Лолуа Рауль Валериевич;

7 округ – Джинджолия Алхас Владимирович;

8 округ – Абухба Ахра Иванович;

9 округ – Смыр Беслан Алексеевич;

12 округ – Цишба Александр Владимирович;

13 округ – Дащян Левон Вагаршакович;

19 округ – Гунба Дмитрий Георгиевич;

20 округ – Смыр Натали Викторовна;

21 округ – Ардзинба Алмасхан Зурабович;

23 округ – Кварчия Валерий Ермейович;

26 округ – Гуния Илья Чичикович;

27 округ – Бебия Венори Яковлевич;

28 округ – Логуа Астамур Омарович;

31 округ – Бжания Аслан Георгиевич;

32 округ – Тарба Инал Романович;

33 округ – Ардзинба Тайфун Наимович;

35 округ – Пертая Каха Зауриевич.

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В связи с вновь поступившими дополнительными документами по 34 избирательному округу, Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия от 27 марта 2017 года приняла решение огласить предварительные итоги выборов на основании поступившего протокола окружной избирательной комиссии №34 и по предварительным итогам признать избранным депутатом по избирательному округу №34 Омара Каковича Джинджолия.

Решение ЦИК может быть обжаловано в Верховный суд РА в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

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По итогам 1-го тура голосования депутатами Народного Собрания – Парламента РА избраны: Ардзинба Дмитрий, Аршба Астамур, Анкваб Александр, Галустян Левон, Дбар Дмитрий, Джопуа Алмас, Миносян Ашот, Сангулия Михаил, Табагуа Батал, Тарба Астамур, Хагуш Юрий, Харазия Саид.

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В гудаутском избирательном округе № 17 состоятся перевыборы в связи с тем, что ни один из кандидатов в депутаты не набрал необходимого количества голосов.

Номер: 32Выпуск: 3493Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс