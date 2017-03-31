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Белковая диета у людей за 50 провоцирует развитие рака и диабета

Исследователи из Университета Южной Калифорнии (США), изучив пищевые привычки более семи тысяч человек, пришли к выводу, что белковая диета в возрасте 50-65 лет может быть опасна для здоровья и сокращает общую продолжительность жизни, существенно увеличивая риски развития онкологических заболеваний и диабета.

Австралийские ученые, в свою очередь, на основании проведенного Университетом Сиднея исследования заключили, что диеты для разных возрастов должны существенно отличаться. Так, в возрастном промежутке 50-65 лет потребление белка необходимо снизить, а после 65 лет, напротив, увеличить.

Белковая диета зарекомендовала себя, как быстрый способ снижения веса, однако эффект от такого способа похудения весьма непродолжительный, а длительное ее соблюдение серьезно нарушает правильное функционирование всего организма.

Для поддержания хорошего самочувствия и физической формы диетологи рекомендуют потреблять большое количество свежих овощей и фруктов и крахмалистых углеводов (рис, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, картофель, цельнозерновой хлеб), а примерно по 10% от общего количества потребляемой пищи необходимо отвести на белки и жиры.

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета