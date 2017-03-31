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Я ЕЩЕ ПРИЕДУ
Нам пишут
Абхазия – очень красивая, замечательная страна. Я давно мечтала попасть сюда. Друзья приглашали, да возможности не было. И вот наконец свершилось. И не важно, что сейчас март, и за окном моросит нудный, противный дождь. Не важно, что приехала я не в курортный сезон и могу лишь любоваться морем, могу лишь коснуться его рукой. Я уверена, что эта моя встреча с Абхазией, не последняя. Я еще приеду. Друзья показали мне местечко Каманы, Новый Афон. Очень красивые, святые места. А в Сухуме меня очаровал Ботанический сад. Сколько здесь удивительных, экзотических растений! Я гуляю здесь часами. Душа отдыхает и просится в полет, а в душе рождаются строки:
Сухум бело-зеленый,
Что помнишь? Что хранишь?
На ветках бриз соленый,
На сердце гладь и тишь.
Здесь по аллеям парка
Гуляет листопад.
И листья, словно чайки
Летят, летят, летят.
И дождь, как через сито.
И воздух, как вино.
Под сенью эвкалипта
Играют в домино.
Сухум бело-зеленый.
Повсюду льется свет.
И лик, как у иконы.
Такого больше нет.
Римма ПРОСКУРИНА, Новосибирск
Номер: 33
Выпуск: 3494
Рубрика: общество
Автор: Римма ПРОСКУРИНА, Новосибирск