Я ЕЩЕ ПРИЕДУ

Нам пишут

Абхазия – очень красивая, замечательная страна. Я давно мечтала попасть сюда. Друзья приглашали, да возможности не было. И вот наконец свершилось. И не важно, что сейчас март, и за окном моросит нудный, противный дождь. Не важно, что приехала я не в курортный сезон и могу лишь любоваться морем, могу лишь коснуться его рукой. Я уверена, что эта моя встреча с Абхазией, не последняя. Я еще приеду. Друзья показали мне местечко Каманы, Новый Афон. Очень красивые, святые места. А в Сухуме меня очаровал Ботанический сад. Сколько здесь удивительных, экзотических растений! Я гуляю здесь часами. Душа отдыхает и просится в полет, а в душе рождаются строки:

Сухум бело-зеленый,

Что помнишь? Что хранишь?

На ветках бриз соленый,

На сердце гладь и тишь.

Здесь по аллеям парка

Гуляет листопад.

И листья, словно чайки

Летят, летят, летят.

И дождь, как через сито.

И воздух, как вино.

Под сенью эвкалипта

Играют в домино.

Сухум бело-зеленый.

Повсюду льется свет.

И лик, как у иконы.

Такого больше нет.

Римма ПРОСКУРИНА, Новосибирск

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Римма ПРОСКУРИНА, Новосибирск