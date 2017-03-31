ПАМЯТЬ

В результате автокатастрофы в Гулрыпшском районе на 43-м году жизни от полученных травм скончался замечательный человек – Армен Мкртчян: сын, муж, отец, друг и сосед.

Он жил достойно, честно, открыто. Был активным общественником, всячески поддерживал молодежь. С особым уважением относился к старшим.

Член сборной Абхазии по домино, чемпион республики, он много сделал для становления этого вида спорта в нашей стране. «Домино – популярная у нас игра. В Абхазии почти все играют в домино»,– эти слова двукратного чемпиона Абхазии Армена Мкртчяна приводит Майкл Швиртц в своей статье, опубликованной в газете «New York Times» 9 сентября 2011 года.

Прекрасным семьянином был Армен. Его старшие дочери, Лилит и Виолетта, учатся в Ереване в Русско-армянском (Славянском) университете, а младшая, Эва, учится в 4-м классе сухумской армянской средней школы. Рядом с ними находятся мать Тигрануи и бабушка Седа. Пожелаем им терпения и душевного равновесия в эти трагические для их семьи дни.

Армен ушел, но еще некоторое время его душа будет посещать значимые для него места. Потом закончится его земная жизнь, перевоплотившись в небесную – вечную, содержание которой будет зависеть и от нас, от нашего отношения к его памяти и семье.

От имени жителей улицы Семерджиева, г.Сухум

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: От имени жителей улицы Семерджиева, г.Сухум