ЗДЕСЬ НАХОДЯТ ТАЛАНТЫ

Конкурсы

Много радости и детям, и взрослым принес 16-й Республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса», который 22-23 марта проходил в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба. За шестнадцать лет своей жизни этот традиционный конкурс успел приобрести немало друзей. С каждым годом все больше детей хотят участвовать в нем, все больше композиторов пишут для него песни.

В этом году в конкурсе приняли участие 50 человек из всех городов и районов Абхазии.

И, что отрадно, не только абхазы, но и представители других национальностей, проживающих в Абхазии, исполняли песни на абхазском языке.

Первое место заняли: в первой возрастной категории (5-7 лет) Виктория Цулукия, 5 лет.

Во второй возрастной категории (8-9 лет) Сара Абрамян, в третьей возрастной категории (10-12 лет) Елизавета Квициния, Мира Ахба, в четвертой возрастной категории (13-15 лет) София Дгебуадзе, Алена Пимпия, в пятой возрастной категории (15-20 лет) Ромео Чаава. И большое количество детей заняли вторые и третьи места, в том числе среди дуэтов, где жюри не определило первое место. Все участники были награждены дипломами, медалями, а те, кто не получил призовые места, дипломами и памятными подарками.

Организатор конкурса, директор Республиканского центра народного творчества им. И. Кортуа Нури Кварчия сказал корреспонденту «РА»: «Мы выявили немало талантливых детей, которые в будущем, я уверен, еще заявят о себе. Главная цель нашего конкурса – приобщить детей к абхазской песне. И отрадно, что наш конкурс вдохновляет композиторов на создание новых произведений на абхазском языке. Не могу не отметить огромную самоотверженную работу педагогов по вокалу. Им также были вручены специальные дипломы. Я очень признателен родителям, которые поддерживали меня во всем. Спонсоров у нас не было, но очень помог Вианор Бебия, в лице которого я благодарю команду КВН «Нарты из Абхазии» за безвозмездно предоставленные декорации.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА