ЗРИТЕЛЬ ЧУВСТВУЕТ ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДУШЕ АКТЕРА

Молодое поколение

(Окончание. Начало в № 32)

– Бывали ли у вас какие-то неожиданные или даже курьёзные случаи во время спектаклей? И если да, расскажите, как вам удавалось выходить из положения?

– Конечно, бывали такие случаи. На четвёртом курсе у нас была курсовая работа: нам предстояло разыграть сцену в лечебнице, в которой участвовали четверо: три девушки и монахиня. Монахиню играл юноша, мой сокурсник. И, представьте, выходя на сцену, он забыл надеть юбку! – Рубен, предаваясь воспоминаниям, заразительно хохочет. – Сказать, что наши девочки удивились, увидев монахиню в брюках, это не сказать ничего. Они просто онемели! А ведь надо играть!

Всякое бывает на сцене. Недавно в «Тартюфе» на мне разорвалась рубашка, а несколькими спектаклями ранее нашему помощнику режиссера Нане Акимовне Хагуш пришлось за кулисами срочно зашивать на мне костюм. Главное – не растеряться и играть дальше, как будто ничего не произошло!

Признаюсь, иногда мы, артисты, любим подшутить друг над другом прямо на сцене. Спектакль от этого ничего не теряет, а, наоборот, становится живее.

– А есть ли персонажи, чьи маски вы хотели бы на себя примерить? Мечтаете ли сыграть в тех или иных спектаклях в какой-то конкретной роли?

– Я не могу сказать, что хотел бы сыграть именно вот этого персонажа. Ролей хороших много, сыграть хочется все, а вот в новом для меня жанре – в мюзикле мне было бы интересно себя попробовать. В мюзикле актеры еще и поют, и выполняют различные трюки. Так же интересно было бы попробовать себя в серьёзной и интересной кинороли.

– Новый театральный сезон в РУСДРАМЕ открылся спектаклем «Тартюф», в котором вы исполняете главную роль – Тартюфа. Нравится ли вам ваш герой? Я заметила, что на спектакле, когда в «Тартюф» возвращался Армен Амирбекян, вы очень волновались за него. Не каждый способен так искренне переживать за коллегу… К сожалению, в мире немало зависти, негатива. Что помогает вам поддерживать в себе положительные чувства – друзья, общение, спорт, любовь или сама работа?

– Конечно, я люблю своего героя Тартюфа. Этот спектакль дал мне очень много. Это серьезная работа, большой опыт. Роль очень много и долго репетировалась. Это было связано с тем, что в театре шел ремонт, у нас на тот момент не было площадки, но всё не зря! Роль Тартюфа дала возможность творчески покопаться в себе, раскрепоститься. Я постарался придать своему персонажу некое «отрицательное обаяние», насколько у меня это получилось, виднее вам, зрителям. А по поводу того, кто меня поддерживает, это, конечно, друзья и родные, которые рядом, и я всегда могу на них положиться.

– Я слышала от многих друзей об еще одном интересном спектакле по пьесе Христо Бойчева «Полковник Птица». Сама я, к сожалению, вас в роли Доктора не видела. Рассказывают, это очень впечатляющий спектакль… Поклонники театра вспоминают и вашего партнера по сцене, игравшего Полковника. Где он сейчас? Судя по всему, он больше не работает в Русском театре?

– Я тоже часто вспоминаю ту работу и своего партнера по сцене Дениса Саратникова. Он приехал к нам из Караганды и в силу общительного характера и порядочности сразу же вписался в наш творческий коллектив. С ним было очень комфортно и легко работать. К сожалению, семейные обстоятельства сложились так, что Денису пришлось вернуться в Караганду. Насколько мне известно, он работает в театре, у него семья, сын пяти лет. Всё хорошо – и в творческой, и в личной жизни.

– Как большинство зрителей, я прихожу в театр за вдохновением, за энергией… А откуда черпаете энергию вы, Рубен?

– Я люблю смотреть легендарные фильмы, слушать музыку. Искусство меня заряжает, наполняет энергией и даёт стимул работать…

– Соглашаетесь ли вы на роль, если вам не по душе герой? Вам важно полюбить и принять его? Как вы вживаетесь в образ?

– От первого прочтения пьесы до спектакля, который увидит зритель, – огромный путь. И актер, уверяю вас, сразу после знакомства зачастую не представляет, какую историю видит режиссер и что именно он собирается представить зрителю. Так что я ни за что не откажусь от роли.

В театре все зависит от режиссёра. Мы иногда читаем одно, а режиссёр может видеть всё по-другому. И выстроить в итоге вообще не то, что представляем себе мы. Нужно работать, и в итоге роль станет твоей!

– Расскажите, какой вы вне театра? Чем увлекаетесь? Есть ли хобби?

– Есть, но это даже не хобби, а вторая моя профессия. Я занимаюсь фотографией. И получаю от этого удовольствие не меньшее, чем от театра. Помимо этого очень люблю рисовать. Это, кстати, отличный способ привести мысли в порядок.

– Что бы вы сказали в напутствие молодым начинающим артистам? Может, дадите совет или предостережение?

– Работать и не лениться! Даже если что-то сразу не получается, не опускайте руки. Порой просто нужно еще немного повзрослеть, «дозреть» до роли.

И ещё: обращаюсь к молодым людям, да и ко всем жителям Абхазии. Дорогие друзья! Приходите в театр! Мы ждем вас! Ведь мы работаем для вас. У нас будут интересные премьеры, и вот – совсем скоро, в Международный день театра, – весенние сюрпризы, которые не оставят равнодушным даже самого искушённого зрителя.

Каждый раз, выходя на сцену, мы честно работаем для вас!

– Большое спасибо, Рубен!

Беседовала Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ