СВЯЗИСТЫ ЮВО В АБХАЗИИ

Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках проведения специальных учений с применением технических средств нового поколения оперативно восстановили связь, поврежденную в ходе условного боя.

В ходе учений военнослужащие соединения развернули полевой узел связи и приступили к выполнению задач по предназначению. По заданию учения при ведении условных боевых действий техника связи получила повреждения и вышла из строя.

Выход из строя средств связи был имитирован инструкторами военной базы, в т.ч. путем отсоединения кабелей и проводов и отключения электропитания. Кроме того, определенные машины связи были условно подорваны артиллерией противника.

С началом отсчета времени военные связисты в кратчайшие сроки определили и устранили неисправности в работе технических средств, использовали резервные станции взамен «уничтоженных», тем самым своевременно восстановили и организовали связь с подразделениями. На все действия по организации связи военнослужащим понадобилось около 17 минут.

Также в ходе специальных учений военнослужащие организовали бесперебойную связь с вышестоящими штабами на расстояниях до 600 км, выполнили свыше 20 нормативов по развертыванию аппаратных связи, приему и передаче информации.

К мероприятию на полигоне «Гудаута» привлекались около 200 военных связистов и более 30 единиц современной специальной военной техники, в т.ч. станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортера БТР-80, радиорелейной связи «Л-1» на шасси КамАЗ-4350 и спутниковой связи «Ливень» на автомобиле Урал-43203.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа