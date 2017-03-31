ЛЕГКО И ПРОСТО ИЗУЧАЕМ АБХАЗСКИЙ!

Инициатива

(Окончание. Начало в № 32 )

– Как появилась идея создания в Москве интерактивной языковой школы? – с этого вопроса я начинаю нашу беседу.

– Школа Capital School была создана при сотрудничестве двух семей – Мастрюковых и Агрба, – рассказывает Ролан. – Генеральным директором Capital School является одна из представителей семьи Мастрюковых – Карина. Она юрист по образованию и долгое время работала начальником юридического отдела российской строительной компании. А вот директором и главным преподавателем английского языка была назначена моя супруга Ирина Цушба, которая имеет десятилетний опыт успешной работы со студентами разных возрастов и с разным уровнем владения языков. А у меня есть многолетний опыт в области управления и развития бизнеса, поэтому я и стал коммерческим директором школы. Хотелось бы сказать, что семьями мы дружим давно. И по сути можно сказать, что идея создания образовательного учреждения нового поколения, где традиционные методы преподавания языков гармонично объединялись бы с последними инновациями и технологиями – это наша общая совпавшая идея, мечта. И семейные ценности в школе стоят на первом месте, поэтому у каждого переступившего ее порог возникает ощущение, что он находится дома. А наши программы обучения, такие как ME&MUMMY, MY FAMILY, CAPITAL FM («Я и моя мама», «Моя семья», «Моя столица») разработаны для укрепления семейных уз и совместного развития всех членов семьи.

– Какие языки можно выучить в вашей школе помимо абхазского?

– В школе мы преподаем много языков, – продолжает рассказывать Ролан, – английский, итальянский, испанский, турецкий, немецкий, японский, нидерландский (это официальное название голландского языка). Есть запрос на греческий и сербский языки. Без абхазского языка мы, конечно же, и не представляли себе нашу школу. Для него мы выделили специальный кабинет. В нем на всю стену можно любоваться набережной Сухума. Когда мы с Ирой скучаем по Абхазии, то приходим туда и любуемся этим пейзажем.

– Какими методиками, программами и учебниками вы пользуетесь, чтобы процесс изучения абхазского языка был легким и интересным?

– Это симбиоз многих учебников и курсов по абхазскому языку, и они доработаны нашей Анжелой. Мы уже поняли, что они эффективны.

И вот вопрос, который в Абхазии волнует многих, – это проблема абхазского языка. Спрашиваю у Ролана:

– Как, по вашему мнению, можно изменить ситуацию в лучшую сторону?

– Я думаю, что эта проблема больше существует в наших головах, – уверенно говорит он. Нам необходимо сделать абхазский язык востребованным, модным, чтобы на нем люди хотели бы говорить. У нас мало примеров, которые заряжали бы желанием его учить, говорить на нем, тем, кто его знает. Мы в свою очередь готовы обучать абхазскому языку, предоставлять льготы для обучения. Необходимо привлекать успешных, талантливых людей, говорящих на абхазском. Например, Хиблу Герзмава, Алису Гицба, Дениса Царгуш, Дмитрия Гвазава. Они могли бы на своих страничках в Инстаграме и Фейсбуке (самые мощные каналы продвижения на сегодняшний день) продвигать абхазский язык, пропагандировать его. И можно привлекать не только представителей абхазской диаспоры в Москве, но и многих известных и популярных людей в самой Абхазии. И поверьте, абхазский язык станет культовым, на нем заговорят практически все. Но вопрос в другом: как всем нам вовлечь себя в это? Ведь здесь еще важно, чтобы наше желание стало национальной идеей.

Рассказал мне Ролан и о том, как устроена учеба в школе:

–Ученики имеют возможность проходить обучение индивидуально с преподавателем на территории школы, индивидуально с преподавателем по скайпу, в парах по два человека, в группах по 8 человек, с выездом преподавателей на дом или в офис, с чередованием индивидуальных и групповых занятий. Хотелось бы также отметить, что Capital School использует все новейшие технологии. Наши кабинеты оборудованы интерактивными досками, проекторами, интерактивными кубами, полами, системами развития, мобильными приложениями, чтобы процесс обучения для всех был интересным и легким. Мы находимся в непрерывном развитии, постоянно осваивая и внедряя новые эффективные технологии обучения. На сегодняшний день наши преподаватели разрабатывают методическое пособие для спецкурсов, предусматривающих освоение разговорной речи всего за три месяца. Школа также участвует во всероссийских и международных выставках по образованию, сотрудничает с ведущими языковыми школами Великобритании, США и других стран. Вместе с нами развиваются и наши студенты. Пройдя обучение, многие из них переезжают в другие страны и успешно поступают в иностранные университеты.

– Что еще интересного можете предложить своим ученикам или же потенциальным клиентам?

– Мы постоянно проводим различные конкурсы, предлагаем акции, спецпредложения, – делится со мной Ролан. – Все акции мы проводим на своей страничке в Инстаграме. Недавно мы разыграли обучающую поездку на 2 недели в Оксфордский колледж. Мы повезем туда группу из 15 человек. Помимо учебы у нас будет и много очень интересных экскурсий, будем жить в самом сердце Лондона. Это будет незабываемый опыт!

А на мой вопрос, много ли желающих учить абхазский, Ролан ответил, что немало. Его изучают абхазы, живущие в Москве и в Турции (по скайпу), и русские, мало-мальски связанные с нашей прекрасной страной; у кого-то в Абхазии родители живут, кто-то замужем за абхазом, кто-то планирует выйти замуж за абхаза. Вообще любовь, считает он, – это мощный мотиватор для изучения столь сложного и древнего языка.

– И абхазский учить легко. Поверьте! Мы это говорим всем. И это на самом деле так, – уверенно добавил он.

– А что вы считаете самым важным в вашем деле?

– Людей: партнеров, коллег. Уверен, что правильный тандем способен изменить мир к лучшему.

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ