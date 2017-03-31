ОН ПОСВЯТИЛ СЕБЯ СВОЕЙ СТРАНЕ

Память

(Окончание. Начало в № 32)

До начала Отечественной войны народа Абхазии каждые десять лет то и дело сталкивались абхазский народ и грузинские националисты. Особенного пика противостояние достигло к концу 80-х годов. Именно в тот период Артур Конджария проявил себя как один из активных борцов. Тогда начали создаваться грузинские общественно-политические организации, которые устраивали траурные мероприятия, митинги, шествия по территории Абхазии. Все это было направлено на подавление абхазской государственности. В целях защиты абхазских интересов был создан Народный форум Абхазии «Аидгылара», куда вошел и Артур Конджария. Для более эффективной борьбы на местах чуть позже уже такими активистами Гагрскогого района, как Борис Кехирипа, Артур Конджария, Лев Гицба, был создан Гагрский союз «Абрыскьыл».

– Он в первую очередь был создан для того, чтобы защитить абхазский народ от грузинского произвола. В основном в нем были крестьяне, рабочие. Я помню, когда члены «Абрыскьыла» во время июльских событий 1989 года на площади Ленина в Сухуме подняли абхазский флаг с изображением открытой ладони. Свои митинги грузины устраивали для того, чтобы не упустить Абхазию, и всячески цеплялись за власть. В гуще этой борьбы был и мой двоюродный брат Артур Конджария, – вспоминает Илья Конджария.

Противостояние приобретало все более жесткие формы. Уже назрела необходимость вывода Абхазии из состава Грузии. В связи с этим в городах Абхазии начались забастовки. Тогда же был создан забастовочный комитет, председателем которого стал Артур Николаевич. Он объезжал все города, где устраивались грузинами голодовки, следил за бастующими. Но не это было главным в действиях Артура Николаевича. Он с членами забастовочного комитета встречался с руководителями страны, где выражал требования бастующих, писал многочисленные письма, делал обращения, в том числе и в Ассамблею народов Кавказа. С представителями Совета старейшин ездил в Москву. Эти механизмы оказывались действенными, хотя и не в полной мере, но приводили к компромиссам.

Местом противостояния стал гагрский стадион. 26 мая 1990 года жители Абхазии грузинской национальности решили отметить день независимости Грузии.

– Нам необходимо было дать ответную реакцию, но какую? – рассказывает Лев Гицба. – Обычно мы собирались раньше них на месте, намеченном ими же. Они не решались обострять обстановку. Когда это повторилось несколько раз, руководители общественных организаций Грузии решили поменять тактику. На этот раз они вооружили свою молодежь дубинками, прутьями и другими приспособлениями. Один вообще пользовался кастетом. С вечера милиция охраняла стадион, закрыв ворота. Что же нам придумать?

Руководитель союза «Абрыскьыл» Борис Кехирипа провел секретное совещание в клубе бзыпского сельсовета. Артур Конджария посоветовал, как выйти из тупика. Утром следующего дня собравшиеся представители грузинской национальности оказались перед фактом. Перебравшись ночью через высокий забор со стороны моря, члены группы союза «Абрыскьыл» сидели на трибуне, объявив голодовку. Рядом висели плакат с текстом протеста и традиционный абхазский флаг с изображением открытой ладони. Руководил акцией Артур Николаевич.

Произошла стычка, после которой голодающие ушли продолжать акцию в кабинете председателя горисполкома Кучухидзе. Двери кабинета были заколочены. Перед воротами стадиона завязался кулачный бой. А на улице руководители союза «Абрыскьыл» проводили небольшой митинг и давали интервью корреспондентам. Грузины покидали стадион, чтобы выразить протест перед зданием горкома партии, – вспоминает эти события Лев Гицба.

К слову сказать, супруга Артура Конджария Людмила Читанава стала активным участником этих событий.

– Я тогда работала на молочном заводе шеф-поваром и знала, что в этот день намечается на гагрском стадионе. Моим директором был грузин, и он не отпускал меня с работы раньше времени. А мне все не терпелось уйти. Удалось мне уйти в тот момент, когда митингующие грузины собрались перед зданием горкома и заняли его. Зайти в само здание, конечно же, было крайне тяжело. Однако я и моя подруга Ада Гочуа пробрались через всю толпу, поднялись на второй этаж. Мне удалось отобрать микрофон, и я начала говорить следующее: «Уважаемые грузины! Этот ваш национальный праздник вы можете отметить на своей территории, в Грузии. И в этом случае мы вам отправим даже поздравительное письмо. Это Абхазия – страна абхазов». В этот момент у меня кто-то выхватил микрофон, начался переполох в толпе, – рассказывает Людмила Читанава.

Когда произошел развал СССР, общественное противостояние в нашей стране обострилось. И в итоге это все привело к войне. Артур Конджария был одним из первых, кто встал на защиту своей Родины. Во время Гагрской наступательной операции он был заместителем генерала Сергея Дбар на Бзыпском оборонительном рубеже. После освобождения Гагрского района Артура Конджария назначили начальником тыла Гумистинского фронта. Здесь служба была еще трудней. Бойцы и оказавшиеся в тяжелом положении жители должны были быть обеспечены всем необходимым. Артур Николаевич, не жалея собственных сил, трудился.

Его примеру последовал единственный сын Ахра Конджария. Тогда он успел окончить школу и поступить на юридический факультет АГУ. Был очень одаренным парнем, в школе учился хорошо, выступал в ансамбле, писал стихи. Он был единственным сыном, но пошел воевать. На войне пуля не выбирает. Ахра Конджария отдал свою молодую жизнь за свободу Апсны, посмертно награжден медалью «За отвагу».

Тяжело пережив потерю сына, Артур Николаевич смог найти в себе силы не просто жить, но и быть полезным своему народу. После окончания Отечественной войны на протяжении 10 лет он работал в Министерстве обороны РА. Его супруга Людмила Читанава долгое время возглавляла Ассоциацию матерей погибших воинов города Гагры. После того как Артур Конджария ушел на заслуженный отдых, он продолжал принимать участие во всех общественных мероприятиях как города, так и республики. Сложно было представить, что такого человека что-либо могло сразить. Однако коварная болезнь дала о себе знать…

Артур Конджария прошел нелегкий жизненный путь. За героизм, проявленный в ходе Отечественной войны, он награжден орденом Леона. Артур Николаевич был разносторонним человеком. Ни одна свадьба, участником которой он был, не проходила без песни «Свадьба» в его исполнении. Он любил творчество Муслима Магомаева. Артур Николаевич Конджария своими делами оставил след в истории нашей страны. Память о нем будет жить сердцах знавших его людей.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»