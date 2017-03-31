НЕОБХОДИМОСТЬ В ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Россия – Абхазия

Как известно, после 1991 года положение русских людей за пределами Российской Федерации изменилось. Являясь проводниками линии на построение единой державы в одночасье, они стали «ненужными» людьми.

В национальных республиках после распада СССР фактически стали строить моноэтнические государства. Была разрушена общая система жизнедеятельности большой страны. Русские люди лишились не просто работы, источника существования, но и места проживания. Кто-то выехал в Россию к родственникам, кто не смог – выживал. Мы в Абхазии живем и продолжаем трудиться.

К сожалению, последствия геополитической катастрофы 1991 года преодолеваются не так быстро, и это сказывается на положении русских на всем постсоветском пространстве. Отмена блокады, признание абхазской государственности, предоставление российских пенсий, лимитов на поступление в российские вузы – это очень верные и правильные шаги, направленные на восстановление и укрепление абхазо-российских отношений. Эти шаги положительно сказываются и на русской общине Абхазии, но одних только этих шагов недостаточно.

В чем основная проблема русской общины нашей республики? В разрозненности. На сегодня существует 22 организаций якобы представляющих интересы русских людей в Абхазии. Почему «якобы»? Потому, что для представления интересов 22 тыс. русских граждан Абхазии такого множества организаций не нужно. По нашему мнению, достаточно одной, хорошо организованной и централизованной организации. До грузино-абхазской войны интересы русских, а также других ветвей единого народа, украинской и белорусской, представляла организация под названием «Славянский Дом». Сейчас же нет единой политики в такой работе.

Не хотелось бы заниматься саморекламой, но несмотря на такое количество русских организаций, практически никто не оказал нам поддержки в осуществлении гуманитарных акций: в ликвидации последствий стихийного бедствия в Крымске и помощи пострадавшим в Донбассе.

Не «видны» они и в самой Абхазии. Не слышно ни о каких культурных, просветительских акциях, и это несмотря на богатейшую событиями нашу общую Отечественную историю. Сложилась странная и в корне неверная картина, когда любой человек, может самостоятельно назначить себя главой организации, якобы представляющей интересы русских людей. И далее его деятельность скрывается под покровом тайны, выходя иногда на поверхность во время очередных выборов.

По нашему мнению, необходима единая и жизнеспособная организация, на самом деле представляющая интересы русских людей в Абхазии, которой бы оказывалась необходимая поддержка на те или иные целевые программы со стороны Российской Федерации. Кроме постоянной и стабильной поддержки из России необходимо провести подготовительную работу в самой республике, учесть всех русских людей, объяснить им необходимость такой централизации, провести съезд и выбрать достойных людей, кто в действительности мог бы трудиться в этом направлении. Для этого нужны воля и желание изменить ситуацию к лучшему. В нашей общине пока еще есть люди, способные к созиданию на благо наших народов.

В.МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: В.МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска Абхазии