ВСТРЕЧИ

Недавно в Малом зале Государственной Думы РФ состоялись парламентские слушания на тему «О современной политике Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом». В ходе слушаний участники обсудили опыт поддержки российских соотечественников со стороны государства и общества, начиная с 1991 года. Также рассмотрели ход выполнения Программы работы с соотечественниками на 2017 г. Участие в слушаниях приняли более 100 представителей, соотечественников из 30 стран, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители органов исполнительной власти, научных кругов и общественных организаций. На слушания был приглашен атаман Черноморского казачьего войска Абхазии В. Мироненко. Он встретился с соотечественниками из разных регионов и стран мира, провел ряд мероприятий, посвященных российско-абхазской дружбе. Запоминающе прошла встреча с участниками Отечественной войны народа Абхазии, проживающих в Москве и Московской области.

Соб. инф.

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.