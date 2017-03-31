ШКОЛЬНЫЕ «ШАЛОСТИ»

Образование

В обществе активное обсуждение получило появившееся в социальных сетях видео, на котором учащиеся 9 «а» класса Гагрской средней школы №1 вели себя непристойно по отношению к преподавателю русского языка и литературы Маргариты Леонидовны Тарба. Видеозапись показали по абхазскому государственному телевидению. Был дан правильный, исчерпывающий комментарий по недопущению впредь таких безобразий.

Чтобы детально разобраться в данном инциденте, в здании Гагрской средней школы №1 было проведено расширенное собрание с участием министра образования Адгура Какоба, его заместителей, главы Администрации, депутатов Собрания, руководства отдела образования Гагрского района, педагогического коллектива школы, учащихся 9 «а» класса и их родителей.

Необходимо отметить, что видео было выложено в социальных сетях не самими школьниками. И потому его появление в интернет-пространстве и демонстрация по телевидению родители и их дети восприняли как оскорбление, так как они уже осознали свою вину.

Пришедшие на собрание родители при виде телекамер отказались давать какие-либо комментарии и запретили снимать самих детей. Более того, они стали препятствовать проведению съемок самого собрания. Данную позицию поддержал депутат Собрания Реваз Бения, который практически выгнал из зала находившихся в помещении съемочные группы АГТРК и Гагрского ТV.

Целью же журналистов было донести до общественности правдивую информацию о случившемся факте.

Как сообщила директор Гагрской средней школы №1 Хана Гунба, данная видеозапись была сделана в конце ноября прошлого года.

«Событие произошло в пятницу, по окончании шестого урока. Преподаватель Маргарита Тарба в этот же день сообщила о случившемся классному руководителю 9 «а» класса Мактине Сичинава.

Затем было проведено родительское собрание, на котором участники инцидента и их родители принесли свои извинения педагогу. Однако администрация школы не была поставлена в известность, так как родители попросили классного руководителя не доводить о случившемся до руководства. Та в свою очередь ребят пожалела и пошла им навстречу. Маргарита Тарба приняла извинения и простила подросткам их поведение. Однако это не означает, что мы снимаем с себя ответственность за случившееся», – отметила в ходе собрания директор школы.

Преподаватель русского языка и литературы Маргарита Тарба рассказала, что проявившие по отношению к ней неподобающие действия дети, давно уже извинились.

«Меня удивляет, что событие, которое мы давно уже забыли, сегодня вызвало большой резонанс. В школьной жизни случается всякое. Конечно, такое поведение детей оправданию не подлежит. Данный инцидент мы разобрали практически сразу. Мне не понятно, какую цель преследовали те, кто сделал данное видео достоянием общественности, и кому нужно было опорочить честь нашей школы», – подчеркнула Маргарита Тарба.

Министр образования и науки Адгур Какоба дал жесткую оценку данному факту и сообщил, что руководство школы должно понести соответствующее наказание.

Родители со своей стороны принесли извинения руководству Министерства образования и всем участникам собрания.

«Для нас является унизительным поведение наших детей. Мы еще раз приносим свои извинения Маргарите Тарба и всему педагогическому коллективу школы», – говорили выступавшие родители.

Участники собрания выразили возмущения по поводу трансляции видеоролика на абхазском телевидении, считая, что несовершеннолетних нельзя было показывать на экране.

Заведующий отделом образования Гагрского района Беслан Дбар сказал, что в Интернете бурно обсуждали школьников, обзывая их непристойными словами и выразил свое возмущение, потребовав от пользователей соцсетей воздержаться от комментариев.

Он так же добавил, что человек, который выложил в Интернет видео трехмесячной давности, явно пытается спровоцировать общество.

На совещании директоров школ района было принято решение, что директору Гагрской средней школы №1 и ее заместителям будет вынесен строгий выговор с занесением в личное дело.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»

г. Гагра

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»