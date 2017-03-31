IV Международный арктический форум

Россия – Абхазия

Проректор по экономическим вопросам и международным связям Абхазского государственного университета В. Делба по приглашению Фонда «Росконгресс» и при содействии Торгового представительства РФ в Республике Абхазия принимает участие в работе Арктического форума.

В ходе его работы В. Делба провел рабочую встречу с Е. Кудряшовой – ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М. Ломоносова. Встреча состоялась в рамках подписанного в 2014 году в Сухуме Соглашения о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. Ломоносова. По результатам переговоров с руководством САФУ достигнуты договорённости о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере высшего профессионального образования посредством научно-образовательного взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес. От имени ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия коллеги из САФУ приглашены на празднование 85-летия со дня основания АГУ, которое будет проводиться осенью текущего года.

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс