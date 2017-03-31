Финансируем свои расходы самостоятельно

Вице-премьер РА, министр финансов Дмитрий Сериков рассказал, что финансовая помощь России состоит из 2 частей: из инвестиционной программы, а также из софинансирования текущей деятельности в рамках поддержки социально-экономического развития. Он также представил статистику доли финансовой помощи РФ в рамках социально-экономической поддержки в совокупных расходах бюджета: в 2012 году при помощи в 1,940 млрд рублей эта доля составляла почти 68% всех расходов бюджета; в 2013 году финансирование повышается до 2,7 млрд рублей, а доля в общем объеме расходов – до 75%. Начиная с 2014 года появляется положительная динамика: доля финансовой помощи РФ в совокупных расходах бюджета при сумме 2,1 млрд рублей составила 60%, в 2015 – при помощи 2,2 млрд рублей доля помощи РФ – 52,5% и в 2016 году за счет собственных средств Абхазия впервые финансирует свои расходы чуть больше, чем наполовину, самостоятельно.

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс