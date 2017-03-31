ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ПЯТОГО СОЗЫВА

Новые депутаты Народного Собрания – Парламента РА, победившие по итогам двух туров, еще не приступили к своим обязанностям (это произойдет в течение месяца после выборов), а «старые» продолжают работать, хотя у некоторых, конечно же, как принято говорить, «чемоданное настроение». Ведь в депутаты вновь прошли только 8 человек из состава пятого созыва. Поэтому, когда журналисты пришли на заседание сессии 29 марта, они увидели, как кое-кто из уходящих собирал свои документы в кабинетах, рвал ненужные бумаги, и пишущая наша братва пошутила, что во дворе Парламента загорится огромный костер из этих бумажек. В принципе, никто из нас не злорадствовал. Ведь мы-то, присутствующие на всех заседаниях сессии и наблюдающие за выборами не впервые, как никто другой знаем, что работа парламентариев не из легких, и что победить на выборах – тоже совсем уж нелегко. Но ничто не вечно в нашей жизни. Поэтому кто-то уходит, а кто-то приходит. Главное, чтобы новые понимали, зачем они сюда пришли и добросовестно корпели над законами и другими важными документами, которые им предстоит рассматривать и от которых зависит жизнь нашего государства. Как важно и то, чтобы избиратели, а это мы все вместе взятые, тоже понимали, зачем выбираем депутатов в Парламент…

Итак, последнее (хотя возможно, что будет еще одно, по словам Спикера В.Бганба) заседание сессии Парламента пятого созыва началось с двух кадровых вопросов, но они не были решены положительно. Вопрос об избрании Беслана Астамуровича Камкия на должность судьи Конституционного суда был отложен из-за того, что эта кандидатура не подходит по критериям Закона «О судебной власти». А Исидор Шалодиевич Дочия, представленный на должность члена Центральной избирательной комиссии во второй раз, вновь не набирает необходимого количества депутатских голосов (11 «за», 8 «против», 4 «воздержавшихся»).

Депутаты затем заслушали два серьезных доклада – о деятельности Национального банка РА за 2016 год (с отчетом выступил председатель Банка Беслан Барателия) и об исполнении Республиканского бюджета за 2016 год (заслушивали вице-премьера, министра финансов Дмитрия Серикова). Депутаты утвердили оба документа, они будут опубликованы в нашей газете.

Потому как на рассмотрение предыдущих двух вопросов (о Нацбанке и Республиканском бюджете) ушло очень много времени, депутаты быстро утвердили исполнение бюджетов за 2016 год следующих фондов: Пенсионного, обязательного медицинского страхования, социального страхования и охраны труда, государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Но депутаты не утвердили исполнение бюджета Дорожного фонда – не хватило голосов «за». И не рассмотрели бюджет Фонда репатриации – не было его представителей на заседании сессии.

Во втором и окончательном чтении был единогласно принят Закон «О наименованиях географических объектов Республики Абхазия», который был вынесен на обсуждение вице-спикером Парламента В.Кварчия. Закон определяет «правовые основы деятельности в области присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов», в том числе географических объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны РА, а также нормализует употребление, регистрацию, учет и сохранение наименований географических объектов как составной части исторического и культурного наследия РА. Говоря о важности принимаемого Закона, депутаты говорили о том, что неизвестно, кто назвал не так давно открытую глубокую пещеру в Дурипше Снежной, почему Арбаика называется Арабикой (она так и нанесена на карты). И кто теперь все это исправит? И почему некоторые наши чиновники до сих пор говорят Гантиади, Сухуми, Ткварчели?..

Ещё один интересный вопрос был рассмотрен депутатами – «О продлении полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района». Дело в том, что полномочия галских депутатов органов местного самоуправления Парламентом РА продлевались уже дважды: в декабре 2014 года – до 3 апреля 2016 года; в феврале 2016 года – до 12 февраля 2017 года. Оба раза полномочия продлевались из-за того, что жителям Галского района не были выданы паспорта нового образца, чтобы они могли участвовать в голосовании. Естественно, тем, кто имеет право их получить. Когда продлевали полномочия местных депутатов в последний раз, в феврале прошлого года, в материале с заседания сессии я приводила опасения парламентариев: «А что будет, если и через год не пройдет паспортизация, почему правительство проигнорировало наше Постановление? (Постановление о предыдущем продлении полномочий. – З.Ц.)». Напомню, что в прошлом году в Галском районе реальных граждан Республики Абхазия, с внутренними абхазскими паспортами, было лишь 280 человек, которых не хватает как электората на избирательных участках по всему району. Сейчас та же картина: не определены те, кто не имеет двойного с Грузией гражданства, не паспортизированы те, кто на это имеет право. Поэтому парламентариям пришлось нынешним своим третьим Постановлением продлить полномочия «до окончания срока полномочий действующих депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия, сформированных 3 апреля 2016 года». То есть до 2020 года. Напомню, что срок полномочий местных депутатов равен 4 годам, а они, ныне действующие галские, были избраны 12 февраля 2011 года. Получается, что эти депутаты работают более двух сроков. Будем надеяться, что в течение трех лет гражданство и паспорта в Галском районе получат те, кто имеет право, повторюсь еще раз, их получить. И, наконец, там состоятся выборы в местные органы самоуправления.

В заключение заседания сессии Спикер Валерий Бганба поблагодарил работников СМИ Абхазии за пятилетнее сотрудничество с депутатами и попросил их и других приглашенных оставить представителей уходящего Парламента на разговор тет-а-тет.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА