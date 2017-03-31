РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЛЕОНИДА ТИБИЛОВА С ЮБИЛЕЕМ

В поздравлении, в частности, говорится:

Уважаемый Леонид Харитонович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с 65-летним юбилеем.

Ваш жизненный путь, Ваша преданность интересам своего государства, активная жизненная позиция являются ярким примером беззаветного служения Родине.

На посту Президента Республики Южная Осетия Вы сделали главной целью своей деятельности заботу о благе своего народа и защиту ее национальных интересов.

Уверен, что дружественные и братские отношения, существующие между нашими государствами, будут и далее расширяться и развиваться во благо наших народов.

В этот светлый день желаю Вам, Леонид Харитонович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы и успехов в Вашей ответственной деятельности.

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА