И ДУХ ВЫСОКОГО СТРЕМЛЕНИЯ

«Стремя» – первая и, к сожалению, последняя книга стихов профессионального летчика, майора авиации, героя Абхазии Олега Евгеньевича Чанба. Будь он жив, возможно, вообще не согласился бы выносить на суд читателя свои сочинения. Как сказал поэт: «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Небо и самолеты были его стихией. А поэзия для него являлась отдохновением души, его тайной любовью. Стихам он доверил свои тревоги – боль и радость, любовь и разочарование. В них он говорил сам с собой. Часто это был бунт его гордой души, непримиримой к проявлениям всякого рода непорядочности.

Родился Олег Чанба 27 марта 1962 года в селе Лыхны Гудаутского района, у самого моря, в поселке Бамбора, где и ныне расположен аэродром ВВС России. Первые звуки, которые он услышал, было сердцебиение воздушных кораблей и плеск моря. С ранних лет, еще не сев в самолет даже как пассажир, Олег уже теоретически, по доступным книгам, изучил сердце стальной птицы.

После окончания школы для него не стоял вопрос, куда пойти учиться. Друзья-курсанты рассказывают, что, когда Олег закончил с отличием Армавирское высшее летное училище, было решено оставить его при училище преподавателем – настолько он был теоретически и практически подготовлен. Такого предложения до него никто из выпускников не удостаивался. Но Олег, поблагодарив за оказанное доверие, заявил, что жаждет летать. В наказание за ослушание его направили в самое трудное место – в Монголию, где многоградусная дневная жара сменяется не менее многоградусным ночным холодом. Он отлично выдержал это испытание. Затем его переводят в Молдавию, а оттуда уже в Россию. Об его высоком профессионализме, умении работать не только с техникой, но, самое главное, и с людьми, говорит тот факт, что за короткое время Олег становится командиром корабля самого современного сверхзвукового самолета МИГ-29. Безграничные просторы необъятной второй родины, России (мама Олега русская), хорошие друзья, любящая жена, двое детишек – перспектива во всем... Но оказалось, что для него дороже всего на свете Абхазия. Когда над ней нависла смертельная опасность, Олег оставил все и вернулся в родную Апсны. Но где взять самолет? И он со своими друзьями организует нечто вроде спортивного клуба дельтапланеристов. Вот как об этом вспоминает один из его товарищей, летчик-дельтапланерист Николай Галин: «Наше подразделение пилотов мотодельтапланов – как одна семья. Летали на разведку, бомбили позиции противника, доставляли зимой продукты нашим бойцам в труднодоступные горные районы. Много паники во вражеском стане наделал полет Олега Чанба на дельтаплане в октябре 92-го года, когда он бомбил Сухумский аэропорт». Кстати, Николай Галин тоже поэт. Уже после войны вышла книга его стихов.

Свою «лебединую песню» Олег, как он того желал, «прокричал» в небе. Олег Чанба – летчик-истребитель высшего класса, начальник противоздушной обороны Вооруженных сил Абхазии, погиб 6 января 1993 года при возвращении с боевого задания. Как не вспомнить тут слова К. Рылеева:

Славна кончина за народ!

Певцы, герою в воздаянье,

Из века в век, из рода в род

Передадут его деянья.

Хочу вновь повторить вышесказанное. Будь Олег жив, возможно, он не стал бы публиковать свои стихи, несмотря на то что они вполне достойны этого, но мы, за кого он отдал свою полную энергии молодую жизнь, позволили сделать это (да простится нам), дабы увековечить его тягу к возвышенному. Он бессмертен, как и все, кто погиб за свободу Абхазии, но к этой памяти так важно добавить и память его сердца, его мыслей, его непреклонного духа.

Память безумного времени,

но не сойти нам со стремени,

– писал он в одном стихотворении. В стремени нашей жизни, в жизни грядущих поколений он достоин остаться как человек высокого духа, высокого полета.

Джума АХУБА

Номер: 35Выпуск: 3496Рубрика: обществоАвтор: Джума АХУБА