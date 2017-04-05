ВЫБОРЫ-2017

В соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» публикуем список избранных депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией от 1.04.2017 г., на основании поступивших протоколов окружных избирательных комиссий.

Зарегистрированные Центральной избирательной комиссией от 1.04.2017 г. избранные депутаты:

по избирательному округу № 1 – Кварчия Гиви Анатольевич

по избирательному округу № 3 – Агрба Валерий Владимирович

по избирательному округу № 4 – Айба Батал Эдуардович

по избирательному округу № 5 – Ашуба Лаша Нугзарович

по избирательному округу № 6 – Лолуа Рауль Валериевич

по избирательному округу № 7 – Джинджолия Алхас Владимирович

по избирательному округу № 8 – Абухба Ахра Иванович

по избирательному округу № 9 – Смыр Беслан Алексеевич

по избирательному округу №12 – Цишба Александр Владимирович

по избирательному округу №13 – Дащян Левон Вагаршакович

по избирательному округу №19 – Гунба Дмитрий Георгиевич

по избирательному округу № 20 – Смыр Натали Викторовна

по избирательному округу № 21 – Ардзинба Алмасхан Зурабович

по избирательному округу № 23 – Кварчия Валерий Ермейович

по избирательному округу № 26 – Гуния Илья Чичикович

по избирательному округу № 27 – Бебия Венори Яковлевич

по избирательному округу № 28 – Логуа Астамур Омарович

по избирательному округу № 31 – Бжания Аслан Георгиевич

по избирательному округу № 32 – Тарба Инал Романович

по избирательному округу № 33 – Ардзинба Тайфун Наимович

по избирательному округу №34 – Джинджолия Омар Какович

по избирательному округу № 35 – Пертая Каха Зауриевич

Номер: 35Выпуск: 3496Рубрика: политикаАвтор: Центральная избирательная комиссия РА