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ВЫБОРЫ-2017
В соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» публикуем список избранных депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией от 1.04.2017 г., на основании поступивших протоколов окружных избирательных комиссий.
Зарегистрированные Центральной избирательной комиссией от 1.04.2017 г. избранные депутаты:
по избирательному округу № 1 – Кварчия Гиви Анатольевич
по избирательному округу № 3 – Агрба Валерий Владимирович
по избирательному округу № 4 – Айба Батал Эдуардович
по избирательному округу № 5 – Ашуба Лаша Нугзарович
по избирательному округу № 6 – Лолуа Рауль Валериевич
по избирательному округу № 7 – Джинджолия Алхас Владимирович
по избирательному округу № 8 – Абухба Ахра Иванович
по избирательному округу № 9 – Смыр Беслан Алексеевич
по избирательному округу №12 – Цишба Александр Владимирович
по избирательному округу №13 – Дащян Левон Вагаршакович
по избирательному округу №19 – Гунба Дмитрий Георгиевич
по избирательному округу № 20 – Смыр Натали Викторовна
по избирательному округу № 21 – Ардзинба Алмасхан Зурабович
по избирательному округу № 23 – Кварчия Валерий Ермейович
по избирательному округу № 26 – Гуния Илья Чичикович
по избирательному округу № 27 – Бебия Венори Яковлевич
по избирательному округу № 28 – Логуа Астамур Омарович
по избирательному округу № 31 – Бжания Аслан Георгиевич
по избирательному округу № 32 – Тарба Инал Романович
по избирательному округу № 33 – Ардзинба Тайфун Наимович
по избирательному округу №34 – Джинджолия Омар Какович
по избирательному округу № 35 – Пертая Каха Зауриевич
Номер: 35
Выпуск: 3496
Рубрика: политика
Автор: Центральная избирательная комиссия РА