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05.04.2017
Номер: 35
Выпуск: 3496
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
К 150-летию Александра Чачба-Шервашидзе
Для подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилею абхазского художника, искусствоведа, декоратора Петербургских императорских театров Александра Чачба-Шервашидзе, создана комиссия во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвирой Арсалия.
Комиссия призвана разработать план торжественных мероприятий, который будет представлен на рассмотрение в Правительство.
Номер: 35
Выпуск: 3496
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс