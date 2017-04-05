К 150-летию Александра Чачба-Шервашидзе

Для подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилею абхазского художника, искусствоведа, декоратора Петербургских императорских театров Александра Чачба-Шервашидзе, создана комиссия во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвирой Арсалия.

Комиссия призвана разработать план торжественных мероприятий, который будет представлен на рассмотрение в Правительство.

Номер: 35Выпуск: 3496Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс