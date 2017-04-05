О приватизации

На совещании в Госкомимуществе Абхазии с участием представителей отделов приватизации городов и районов республики обсудили действующий Закон «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» и меры по его реализации.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями законодательства РА необходимо разработать проект Положения о приватизации по конкурсу, правила ведения Реестра, а также порядок представления в Госкомимущество ежемесячных отчетов по Реестру, аренде и приватизации государственных объектов.

Кроме того, были рассмотрены такие вопросы, как правила проведения конкурсов, их сроки, формы оплаты стоимости объектов и последующий контроль за исполнением покупателем условий договора.

В итоге представителям администраций городов и районов предложено при рассмотрении Закона и в случае возникновения вопросов подготовить предложения и направить их в соответствующие инстанции.

Номер: 35Выпуск: 3496Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс