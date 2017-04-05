Главная
05.04.2017
Номер: 35
Выпуск: 3496
Рубрика: общество
Автор: Надежда ОСЬМИНИНА
ВОЙНА БЕЗ СОЛДАТ
Помолчать! Вот это – по-людски.
Кровь ещё в метро пока не смыта…
Но молва гудит, гудит открыто –
Обрушенье слов. И тел куски.
Страшно, больно, душно под землёй.
Воет мать, выплакивая горе.
«Срочно в номер!», в кадр телеисторию –
Ад пришёл за всеми и за мной.
Только разный он, тот жуткий ад –
Щупальца, ползущие с экрана,
Родины зияющая рана,
И война, в которой нет солдат.
Надежда ОСЬМИНИНА
(Специально для газеты «Республика Абхазия»)
Надежда Осьминина – поэт, сценарист, публицист, академик Евразийской академии телевидения и радио. Ее поэтические сборники «Андрей Рублев» и «Вербная Русь» признаны лучшими книгами 2012 – 2016 гг.
Москва
Номер: 35
Выпуск: 3496
Рубрика: общество
Автор: Надежда ОСЬМИНИНА