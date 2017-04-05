ВОЙНА БЕЗ СОЛДАТ

Помолчать! Вот это – по-людски.

Кровь ещё в метро пока не смыта…

Но молва гудит, гудит открыто –

Обрушенье слов. И тел куски.

Страшно, больно, душно под землёй.

Воет мать, выплакивая горе.

«Срочно в номер!», в кадр телеисторию –

Ад пришёл за всеми и за мной.

Только разный он, тот жуткий ад –

Щупальца, ползущие с экрана,

Родины зияющая рана,

И война, в которой нет солдат.

Надежда ОСЬМИНИНА

(Специально для газеты «Республика Абхазия»)

Надежда Осьминина – поэт, сценарист, публицист, академик Евразийской академии телевидения и радио. Ее поэтические сборники «Андрей Рублев» и «Вербная Русь» признаны лучшими книгами 2012 – 2016 гг.

Москва

Номер: 35Выпуск: 3496Рубрика: обществоАвтор: Надежда ОСЬМИНИНА