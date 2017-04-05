СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Питер всегда был крепким городом, и его никогда не сломить!

Как и Россию не скинуть с коня!

В эти трагические дни мы протягиваем питерцам нашу дружественную руку с пожеланиями терпения и стойкости.

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом в Петербургском метро. В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«В Абхазии с большой болью восприняли известие о человеческих жертвах в результате взрыва, прогремевшего в петербургском метро 3 апреля.

От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, а также всему народу Российской Федерации».

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Руководство и казаки-ветераны Черноморского казачьего войска Абхазии выражают соболезнования народу Российской Федерации в связи со случившимися трагическими событиями в Санкт-Петербурге. Народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет вашу боль.

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Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования в Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с гибелью мирных граждан в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В ноте, в частности, говорится:

«В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с чувством глубокой скорби восприняли известие о страшном теракте в метро в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли мирные граждане.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем боль утраты со всеми гражданами России. Скорбим вместе с вами».

Номер: 35Выпуск: 3496Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА