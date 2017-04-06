Это интересно

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ПЕРЕДОЗИРОВКИ КОФЕИНА

В настоящее время кофеин можно встретить в составе многих продуктов, хотя это вещество исполняет роль стимулирующего средства. Кофеин повышает тонус двигателя организма индивида, влияет на бодрость, оказывает определенное влияние на мозг и тело человека в целом. Эксперты рассказали, как узнать, что в организме повышенная доза этого продукта.

Известно, что в умеренных дозах кофеин оказывает благотворное влияние на человека. Эксперты сообщают, что для взрослого умеренное количество приема этого вещества равно 400 миллиграммов в сутки. Для подростков нормой считается доза, не превышающая 100 миллиграммов.

При передозировке признаки могут быть как едва уловимыми, так и весьма серьезными, нередко человека настигает смерть.

Выделяют пять симптомов, которые свидетельствуют о передозировке индивидом кофеина. Прежде всего наблюдается нерегулярное биение сердца. Также может развиться сильная жажда и боли в области головы. Четвертый симптом характеризуется чувством страха и наличием нервозности. Последний заключается в ощущении тошноты и диареи.

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета