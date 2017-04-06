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ПОГОВОРИМ НА АБХАЗСКОМ!
Слова и выражения на родном языке
Хотите выучить абхазский или увеличить свой словарный запас родного языка? Это сделать не сложно, было бы только желание. И в этом хорошую службу вам сослужит наша новая рубрика «Поговорим на абхазском!», которую мы решили регулярно вести на страницах нашей газеты совместно с учебным отделом Госкомитета по государственной языковой политике. Вместе с нами теперь вы можете учить самые употребляемые в абхазском языке слова и выражения. Каждую неделю мы будем публиковать на абхазском языке не только фразы приветствия и ответные фразы, но и диалоги на абхазском и многое другое. Просим вас, не пропускайте! Обещаем, что процесс изучения языка с нами будет интересным.
Шьыжьбзиа! – Доброе утро! (Фраза приветствия, адресуемая одному лицу).
Шьыжьбзиа6ъа! – Доброе утро! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).
Мшыбзиа! – Добрый день! (Фраза приветствия, адресуемая одному лицу).
Мшыбзиа6ъа! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).
Хълыбзиа! – Добрый вечер! (Фраза приветствия, адресуемая одному лицу).
Хълыбзиа6ъа! – Добрый вечер! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).
Абзиара шъымаз! – Здравствуйте! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).
Абзиара умаз! – Здравствуй! (муж.)
Абзиара бымаз! – Здравствуй! (жен.)
Бзиала уаабеит! – Добро пожаловать! (муж.)
Бзиала баабеит! – Добро пожаловать! (жен.)
Бзиала шъаабеит! – Добро пожаловать! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).
Д.ШАМБА, преподаватель, Э.АРДЖЕНИЯ, журналист
Номер: 36
Выпуск: 3497
Рубрика: общество
Автор: Д.ШАМБА, преподаватель, Э.АРДЖЕНИЯ, журналист