ПОГОВОРИМ НА АБХАЗСКОМ!

Слова и выражения на родном языке

Хотите выучить абхазский или увеличить свой словарный запас родного языка? Это сделать не сложно, было бы только желание. И в этом хорошую службу вам сослужит наша новая рубрика «Поговорим на абхазском!», которую мы решили регулярно вести на страницах нашей газеты совместно с учебным отделом Госкомитета по государственной языковой политике. Вместе с нами теперь вы можете учить самые употребляемые в абхазском языке слова и выражения. Каждую неделю мы будем публиковать на абхазском языке не только фразы приветствия и ответные фразы, но и диалоги на абхазском и многое другое. Просим вас, не пропускайте! Обещаем, что процесс изучения языка с нами будет интересным.

Шьыжьбзиа! – Доброе утро! (Фраза приветствия, адресуемая одному лицу).

Шьыжьбзиа6ъа! – Доброе утро! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).

Мшыбзиа! – Добрый день! (Фраза приветствия, адресуемая одному лицу).

Мшыбзиа6ъа! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).

Хълыбзиа! – Добрый вечер! (Фраза приветствия, адресуемая одному лицу).

Хълыбзиа6ъа! – Добрый вечер! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).

Абзиара шъымаз! – Здравствуйте! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).

Абзиара умаз! – Здравствуй! (муж.)

Абзиара бымаз! – Здравствуй! (жен.)

Бзиала уаабеит! – Добро пожаловать! (муж.)

Бзиала баабеит! – Добро пожаловать! (жен.)

Бзиала шъаабеит! – Добро пожаловать! (Фраза приветствия, адресуемая многим и одному лицу в вежливой форме).

Д.ШАМБА, преподаватель, Э.АРДЖЕНИЯ, журналист

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Д.ШАМБА, преподаватель, Э.АРДЖЕНИЯ, журналист