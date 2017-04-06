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Образование кратера Ломоносова стало причиной гигантского цунами на Марсе
Международная группа ученых определила кратер, образование которого 3 млрд лет назад стало причиной гигантского цунами, прокатившегося по поверхности Красной планеты. Кратер возник в результате падения огромного астероида на Марс, когда низменные равнины его северного полушария еще были покрыты водами древнего океана.
Ударная волна от падения космического объекта вызвала цунами высотой 100 метров и продвинулась вглубь суши на расстояние 150 километров, снеся при этом грунтовые отложения.
Ученые также отмечают, что астероид спровоцировал две волны катаклизма. Первая произошла непосредственно после его падения, а вторая – после того как образовавшийся кратер заполнился водой.
Номер: 36
Выпуск: 3497
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета