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Образование кратера Ломоносова стало причиной гигантского цунами на Марсе

Международная группа ученых определила кратер, образование которого 3 млрд лет назад стало причиной гигантского цунами, прокатившегося по поверхности Красной планеты. Кратер возник в результате падения огромного астероида на Марс, когда низменные равнины его северного полушария еще были покрыты водами древнего океана.

Ударная волна от падения космического объекта вызвала цунами высотой 100 метров и продвинулась вглубь суши на расстояние 150 километров, снеся при этом грунтовые отложения.

Ученые также отмечают, что астероид спровоцировал две волны катаклизма. Первая произошла непосредственно после его падения, а вторая – после того как образовавшийся кратер заполнился водой.

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета