ПИСЬМО ВЕТЕРАНОВ НАЦИОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ АБХАЗСКОГО НАРОДА

Нам пишут

Принятие Народным Собранием Республики Абхазия законов «Об особых экономических зонах» (9 октября 2015 г.) и «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» (20 июля 2016 г.) – ещё одно свидетельство того, что наша страна переживает глубокий кризис становления независимого Абхазского государства. Одна из основных причин кризиса – процесс передела государственной собственности, приведший к усилению социального неравноправия общества, перманентно переросший в непредсказуемые политические противостояния.

Назовем несколько негативных для нашего независимого государства моментов из этих законов.

Цели и задачи создания особых экономических зон (ОЭЗ) на территории Абхазии: стимулирование роста экономики, привлечение инвестиций, повышение социального благосостояния населения и т.д. – никакого отношения не имеют к содержанию текста Закона РА «Об особых экономических зонах». На самом деле суть положений Закона направлена на использование благодатного географического положения Абхазии, её природных, трудовых и иных ресурсов для обеспечения успешного продвижения в большей степени бизнес-интересов иностранного капитала.

Данный Закон позволяет создать пять типов особых экономических зон. Они могут быть образованы сроком на 49 лет в двух административно-территориальных единицах Абхазии, и количество таких зон не ограничено. Не ограничены также и размеры финансовых потоков, которые поступят из-за рубежа, не регламентирован механизм определения «чистоты» этих финансов.

Вызывает недоумение также тот факт, что в Законе отсутствует максимальный размер территории, отводимой для деятельности ОЭЗ. В этом отношении особо выделяется т.н. портовая особая экономическая зона. В Законе сказано, что портовые особые экономические зоны создаются как за счёт «территорий, прилегающих к морским портам, открытым для международного сообщения и захода иностранных судов, к аэропортам, открытым для приёма и отправки воздушных судов...», так и путём включения в себя «части территорий и (или) акваторий морских портов, территорий аэропортов...» (ст. 5). В Законе отмечено, что земельные участки, передаваемые особым экономическим зонам, «должны принадлежать к категории земель населённых пунктов, земель промышленности, транспорту, связи, обороны, иного специального назначения» (п. 1, ст. 6). Возникают вопросы: почему мы, граждане Абхазии, «должны» передавать финансово-олигархическим группам земельные участки, принадлежащие населённым пунктам, промышленности, транспорта, связи и, представьте, обороны? Что это – от нас уходит земля, на которой тысячелетиями жили наши предки?! Нас лишают прав и условий даже для самообороны и безопасности?! В Законе ответов на эти вопросы нет!

В нём без ответа остаётся и вопрос о том, как быть с теми жителями, которые не изъявят желания покинуть свои дома и населенные пункты в пользу ОЭЗ. Их насильно выселять?

Данный Закон позволяет ОЭЗ поглотить не только морское побережье двух районов страны с населенными пунктами, объектами промышленного, оборонного, социального, культурного и иного назначения, но и наши горы с лесным фондом и другими ресурсами! В частности, в Законе читаем: «Туристско-рекреационные особые экономические зоны также могут создаваться на земельных участках, принадлежащих к категории земель природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения, или земель лесного фонда» (п. 1, ст. 6), с правом размещения «объектов жилищного фонда» (п. 6, ст. 5).

Говоря о льготах для ОЭЗ, следует выделить: управляющая компания и резиденты на половину срока действия особой экономической зоны «освобождаются от всех видов налогов и иных налоговых платежей в отношении доходов от их деятельности, за исключением подоходного налога с заработной платы работников и обязательных взносов и платежей в государственные внебюджетные фонды Республики Абхазия» (п.п.1 и 2, ст.32). Еще одна странная уступка: «Акты законодательства Республики Абхазия о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков – резидентов особой экономической зоны, не применяются в отношении резидентов особой экономической зоны в течение срока действия соглашения о ведении деятельности в особой экономической зоне» (ст. 40).

Интересно, за какие заслуги даются такие преференции особой экономической зоне, если она на половину срока своего существования (24,5 лет) не принимает участие в формировании государственного бюджета Абхазии? Чем иностранные и примкнувшие к ним некоторые абхазские бизнесмены лучше обычных абхазских предпринимателей, которые не задействованы в ОЭЗ?

Не выдерживает никакой критики и чрезмерная забота законодателя об устройстве территории особой экономической зоны, её охране, порядке въезда, выезда и т.д. Обратимся к документу: «К ограждению особой экономической зоны предъявляются следующие требования: забор должен быть построен из материала, обеспечивающего изоляцию территории особой экономической зоны; высота ограждения должна быть не менее 2,5 метров: забор должен быть непрерывным по всей её границе, за исключением входа для физических лиц, а также контрольно-пропускных пунктов, предназначенных для импорта и экспорта товаров и транспортных средств; по всей территории забора должны быть размещены видеокамеры на удалении, позволяющем обеспечить наблюдение за всей территорией особой экономической зоны; забор должен быть освещён с двух сторон (внутри и снаружи)... Внешняя часть забора особой экономической зоны считается таможенной границей Республики Абхазия». Кроме того, управление особой экономической зоны обязано иметь «службы безопасности» (ст. 37) и т.д.

Что это означает? Внутри нашего государства будут образовываться локальные территории, отделяемые «чудо»-стенами от остальной Абхазии и фактически тайные, неподконтрольные абхазским властям «зоны» – мини-государства?! Разве всё это не подрывает суверенитет и государственную безопасность Абхазии, которая находится в состоянии войны с Грузией?

Концептуальные вопросы в Законе «О приватизации республиканской и муниципальной собственности», которые подрывают конституционный строй Республики Абхазия, противоречат суверенитету и государственной независимости страны. Это положения, позволяющие тотальное отчуждение государственной собственности и участие в приватизации иностранных граждан наравне с гражданами Абхазии. В частности, пункт 2 статьи 4 гласит: «Иностранные физические и юридические лица, а также предприятия с иностранными инвестициями участвуют в приватизации на тех же условиях, что и физические и юридические лица Республики Абхазия, за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством Республики Абхазия».

В этом отношении перечень объектов, не подпадающих в категорию приватизируемой собственности, указанный в Законе (ст. 3), не меняет сути всеобъемлющего характера распродажи общенародного имущества иностранному капиталу. Более того, статья 34 допускает приватизацию объектов «стратегических предприятий». Также не состоятельно положение Закона о том, что Кабинетом Министров Республики Абхазия «могут устанавливаться отдельные ограничения на приватизацию республиканского и муниципального имущества иностранными физическими и юридическими лицами» (п. 3, ст. 4), так как слова «могут устанавливаться» не обязывают Правительство, а всего лишь разрешают.

Закон подтверждает, что выставленный на приватизацию объект путем продажи на аукционе (ст. 15), продажи акций (ст. 16) или же продажи на конкурсе (ст. 17) перейдет в собственность покупателю, который предложит «в ходе торгов наиболее высокую цену». Это означает, что при желании иностранные капиталисты и иностранные компании получают права покупать все, что будет продаваться в Абхазии. Если учесть, что в течение более десяти лет в условиях отсутствия надлежащего контроля со стороны народа, под видом «необходимости» перехода страны на пресловутую «рыночную экономику» и «привлечения инвесторов» (хотя есть альтернативные формы развития государств), ускоренным темпом проводился процесс отчуждения общенациональной собственности иностранцам, а граждане Абхазии, прошедшие разрушительную войну и экономическую блокаду, по-прежнему остаются неконкурентоспособными, то собственниками подавляющей части приватизируемых объектов вновь станут иностранцы. Передача же земельного участка новому собственнику недвижимого имущества есть скрытая форма продажи земли, что запрещено Конституцией Республики Абхазия как «основа жизни и деятельности её граждан» (ст. 5).

Вызывает также недоумение тот факт, что законодателями в предстоящей столь масштабной приватизации государственного имущества были игнорированы законные права и интересы зарубежных абхазов – граждан Республики Абхазия, общее количество которых по разным оценкам в 7 – 10 раз превышает коренное население страны. То есть создаётся искусственный барьер в деле возвращения наших соотечественников на историческую Родину?

В условиях Абхазии господство иностранного капитала непременно приведёт к окончательному разрушению национальной экономики Абхазии, поглощению частного абхазского бизнеса, дальнейшему обнищанию основной массы населения, осуществлению полномасштабной колонизации страны. В целом же тотальная передача иностранцам республиканской и муниципальной собственности угрожает функционированию государственности Абхазии и существованию абхазского народа как самостоятельного этноса.

Анализ этих и некоторых других законов, направленных на разгосударствление общенародной собственности Республики Абхазия, оставляет впечатление, что в этой важнейшей области политической жизни государства установлена преемственность между представителями предыдущей власти – нынешней оппозицией и действующей властью – бывшей оппозицией. Яркое свидетельство тому – единогласное принятие данного Закона о приватизации, который в первом чтении был принят ещё 5 июня 2009 г.

Объединение политических сил – бывших сторонников и противников тотального разгосударствления страны в пользу иностранного капитала, умалчивание политических партий и общественных организаций в этом судьбоносном для страны вопросе является тревожным сигналом и свидетельством того, что верхние эшелоны политико-экономической элиты страны находятся под непосредственным влиянием т.н. Вашингтонского консенсуса. Данная финансовая западня, основанная богатейшими людьми сего мира, подразумевает либерализацию торговли, снятие ограничений на прямые иностранные инвестиции, тотальную приватизацию, усиление защиты частной собственности и др.

В этом водовороте политико-экономических преобразований приватизация превращается в универсальный инструмент, который вытесняет государство из важнейших сфер общественной жизни, а слаборазвитые страны, обремененные долгами, вовсе лишает национальной государственности.

Исходя из вышеизложенного, мы, представители общественности Абхазии, озабоченные судьбой абхазского и всего многонационального народа страны, обращаемся к Президенту Республики Абхазия и депутатам Народного Собрания Республики Абхазия с предложением отменить антиконституционные законы, принятые в угоду иностранному капиталу и угрожающие дальнейшему существованию нашего народа и государства.

С.АДЛЕЙБА, заслуженный журналист,

Т.ГИЦБА, зам. директора Абхазского Госмузея, заслуженный работник культуры РА,

Л.ЧУАЗ, юрист,

В.АГРБА, старший научный сотрудник АбИГИ,

И.МАРЫХУБА, старший научный сотрудник отдела истории АбИГИ

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: политикаАвтор: С.АДЛЕЙБА, заслуженный журналист, Т.ГИЦБА, зам. директора Абхазского Госмузея, заслуженный работник культуры РА, Л.ЧУАЗ, юрист, В.АГРБА, старший научный сотрудник АбИГИ, И.МАРЫХУБА, старший научный сотрудник отдела истории АбИГИ