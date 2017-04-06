СВЕТЛАНА, НЕСУЩАЯ СВЕТ

Память жива

Удивительные бывают в жизни встречи… Как-то в моем раннем детстве мы с мамой целый месяц провели в Гагре. По утрам я бегала по влажному песку гагрского пляжа и ждала высокую белокурую девушку в легком белом платье… Она спускалась откуда-то сверху, окруженная загорелыми малышами, и ее волосы сливались с солнечными лучами…

С годами это детское воспоминание стало казаться сном. Но я не забывала юную блондинку, светлым облаком ворвавшуюся в мою жизнь на гагрском пляже. Я не знала, как ее зовут. Просто влюбилась, как умеют влюбляться дети, приняв красивую девушку за волшебницу из сказки…

А спустя двадцать лет, в восьмидесятых годах прошлого века, я приехала в Гагру в качестве журналиста газеты «Советская Абхазия» и (как ни трудно в это поверить!) узнала ту самую девушку в директоре Гагрского курортторга Светлане Шамба-Гурцкая.

Конечно, она была уже совсем другая – строгая, в синем платье, Светлана Николаевна… Но те же самые волосы, хоть и элегантно убранные, и острый быстрый взгляд бездонных глаз с поволокой – никаких сомнений, это она… Взгляд и манера говорить выдавали в ней азарт увлеченного своим делом человека.

Удивительное дело! В ленивой, неторопливой Гагре, где даже лепестки цветущих садов не подчинялись закону всемирного тяготения, Светлана Шамба-Гурцкая жила по собственному хронометру, и весь коллектив возглавляемой ею организации подчинялся заданному ею темпу.

Иначе было просто нельзя. Чтобы тысячи гостей из всех уголков Советского Союза наслаждались отдыхом в живописной Гагре, ее хозяева должны были незаметно и четко – каждый на своем месте – выполнять работу, как детали безупречно отлаженного часового механизма. Кто-то скажет – время было другое… Для курортной республики существуют два параллельно отсчитывающих часы и минуты времени: один для тех, кто отдыхает, а другой – для тех, кто обеспечивает качество этого отдыха.

Светлана Николаевна – хрупкая красивая женщина – была способна вдохновлять сотни сотрудников, чтобы требуемый результат был обеспечен. Молодое поколение не знает, что такое партийная дисциплина и как ее совместить с привитой в семье ответственностью и природной совестливостью и скромностью. А она – знала.

Светлана Николаевна родилась в Гагре, в семье известного в Абхазии человека Николая (Никуа) Хасановича Шамба и Бабилины Георгиевны Дзяпш-ипа.

Оба они были родом из Очамчырского района, Бабилина Георгиевна – из Тхины, Никуа Хасанович – из Гупа. Но юную жену Баби Никуа привез именно в Гагру – с ее парком и волшебными закатами над бесконечными морскими далями… Здесь он основал кирпичный завод, построил с нуля, и в качестве рабочих у него трудились самые разные люди, в том числе и бежавшие на юг от злой доли из центральных районов революционной, бурлящей России. Каждого вновь прибывшего Никуа приводил домой – чтобы человек мог спокойно поесть, отдохнуть после мытарств, привести себя в порядок… Позже, уже после установления в Абхазии советской власти, обратившись в «Межколхозстрой», Никуа Хасанович добился выделения участка земли под строительство дома для сотрудников завода.

В семье рождались дети… Сын Зураб, дочь Света, и еще один сын – Адик… Потеря трехлетнего Зурика стала страшным ударом для семьи Шамба… И еще никто не знал, что скоро грянет Великая Отечественная война, но жили в предчувствии чего-то страшного… Появление на свет дочери Стеллы стало предвестником скорой Победы, а самая младшая, Марина, родилась спустя много лет.

Дом Шамба в городе знали все, и к его обитателям относились с особым уважением и почтением. Баби посвящала детям все свое время, поощряла и развивала их таланты и наклонности. Светлана и Адик учились в Москве. Светлана окончила Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, Адик – Московский лесотехнический, Стелла стала врачом, а Марина – народная артистка Абхазии, наша известная органистка, художественный руководитель Пицундского органного зала, вдохновитель и организатор Международного органного фестиваля.

Судьба распорядилась сурово. В ноябре 1995 года, после огромных потерь в Отечественной войне народа Абхазии, выпавших на долю семьи и всего абхазского народа, после долгой, мучительной болезни навсегда покинула земную жизнь Светлана Николаевна. Безутешными остались сыновья Георгий и Ираклий, супруг Гиви Аксентьевич Гурцкая, сестры, брат, племянники. А мама – Бабилина Георгиевна – после случившегося лишилась памяти, так и не смирившись с потерей дочери.

С Мариной Николаевной Шамба мы вспоминаем Светлану при каждой встрече. Впрочем, у Марины она всегда в сердце – и светом, и болью, и ассоциациями… Вот так Света любила одеваться, и кофе она любила средний, и была такая радостная всегда. И от улыбки ее становилось тепло на сердце… Марина бережно хранит пожелтевшую газету «Советская торговля» от 7 ноября 1980 года с очерком журналиста Э. Краснянского о сестре Светлане. Очерк во всю огромную газетную полосу называется «Дочь Абхазии». Это была огромная честь – в первую очередь для всей нашей Абхазии. Ведь в тот период 7 ноября был не обычным днем, а днем рождения великой Родины советских народов, и абхазского в том числе.

В эти апрельские дни многие знавшие и любившие Светлану Николаевну люди вспоминают ее, вспоминают ее день рождения, который – сначала в родительском доме, а потом и в доме Гиви Гурцкая – каждый раз отмечали красиво и достойно.

Увы… Сегодня мы отмечаем ее юбилей без нее. Светлана Шамба-Гурцкая навсегда осталась для своих близких молодой и прекрасной. Светланой – несущей Свет в сердца.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА