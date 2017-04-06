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В апреле 2017 года сеть компании «КонсультантПлюс» в Российской Федерации отмечает свое 25-летие

«КонсультантПлюс» – компьютерная справочно-правовая система в России, разрабатывается компанией «КонсультантПлюс» с 1992 года и содержит свыше 100 миллионов документов. Широко используется юристами, бухгалтерами, кадровыми специалистами, руководителями организаций, специалистами госорганов, учеными, студентами и преподавателями юридических и экономических вузов.

Распространяется через сеть региональных информационных центров (РИЦ), состоящую из 300 центров, расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах РФ.

Высокий уровень качества проектирования, разработки и обслуживания системы «Консультант Плюс», подтвержденный сертификатом ГОСТ Р ИСО 9001-2001, создает надежную опору для бизнеса и дает возможность выстроить отлаженный механизм работы пользователя, экономя ресурсы на преодолении ошибок.

Для пользователей в Республике Абхазия официальным представителем сети «КонсультантПлюс» компанией ООО «Инфорфмбюро» в 2012 году был создан Информационный банк «Законодательство Республики Абхазия», с помощью которого доступ к нормативно-правовым и правоприменительным актам имеют органы власти и управления, банки, учебные заведения, библиотеки, индивидуальные предприниматели и коммерческие структуры Республики Абхазия.

Информационный банк, содержащий в себе около 9000 документов, с каждым годом совершенствуется, разрабатываются новые программные продукты, добавляются комментарии специалистов, нормативно-правовые акты, необходимые в работе пользователей.

Благодаря тесному сотрудничеству компании с органами власти и управления РА в области информационного обмена информационный банк регулярно пополняется новыми документами, а также актуализируются документы, уже содержащиеся в нём, поэтому пользователи могут быть уверены в актуальности и достоверности любого документа.

После пяти лет напряженного труда на территории РА ООО «Информбюро» было награждено почетной грамотой Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, согласно Постановлению Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия № 4367-с-V от 2 марта 2017 г. «За профессионализм и вклад в информационно-правовое обеспечение органов государственной власти Республики Абхазия».

Пресс-служба «Инфорфмбюро»

г.Сухум

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Редакция газеты «Республика Абхазия» поздравляет компанию «КонсультантПлюс» с юбилеем!

Вы делаете полезную и нужную работу для тех, кто хочет быть востребованным и успешным. Спасибо за совместную деятельность в области распространения положительной информации о нашей республике.

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба «Инфорфмбюро»