Юный математик Игорь Кварчия – обладатель специального приза

Образование

В Республике Адыгея завершилась II Кавказская математическая олимпиада школьников с участием 110 учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных школ из 15 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ и учебных заведений Армении, Южной Осетии и Абхазии. Организаторами олимпиады выступили Министерство образования и науки Республики Адыгея и Адыгейский государственный университет.

По результатам олимпиады 72 участника были отмечены похвальными грамотами, призами, дипломами и памятными подарками.

Специальный приз II Кавказской математической олимпиады получил учащийся 11 класса Гагрского лицея-интерната Игорь Кварчия.

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс