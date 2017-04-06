2017-Й ГОД ДЛЯ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ – ЮБИЛЕЙНЫЙ

НАУКА

4 апреля в конференц-зале Музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялось ежегодное общее собрание Академии наук Абхазии, на котором ученые подвели итоги работы в 2016 году. Открыл собрание, приветствовал присутствующих и обозначил самые главные моменты работы учреждений АНА в истекшем году президент Академии наук, академик З. Джапуа. Он подчеркнул, что наступивший 2017 год для Академии наук Абхазии – юбилейный. АНА была создана двадцать лет назад по инициативе Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Огласив повестку дня, Зураб Джапуа предоставил слово для отчетного доклада сначала академику– секретарю АНА, члену-корреспонденту Академии В.Когониа (он представил отчет на абхазском языке), а затем – вице-президенту АНА, академику С.Бебиа (он выступил на русском языке). Затем с отчетами выступили представители научных учреждений АНА. В соответствии с новым уставом АНА общее собрание утвердило в качестве директора АбИГИ им. Д.И. Гулиа Арду Энверовича Ашуба, избранного на заседании президиума АНА. Был утвержден и ряд важных положений. В работе собрания принимали участие вице-премьер РА Б.Эшба, вице-премьер, министр финансов Д.Сериков, министр образования и науки РА А.Какоба.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 36Выпуск: 3497Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА